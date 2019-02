Viña del Mar 2019: Día y hora de los conciertos de Bad Bunny, Becky G y más

El festival más grande del mundo. Ya se publicó la lista oficial de artistas que se presentarán en el escenario de Viña del Mar 2019. Los cantantes y grupos brindarás conciertos desde el 24 de febrero hasta el 1 de marzo, fecha en la que se conocen a los ganadores de cada competencia.

El género urbano, reggaeton, lidera la lista de presentaciones de los artistas invitados. En su totalidad, son 4 los representantes que llegarán al Festival Viña del Mar 2019. Conoce todos los detalles de sus conciertos por día. Recuerda que en las plataformas digitales YouTube y Facebook se harán las transmisiones de algunos shows.

Programación de Viña del Mar 2019: Lista completa de conciertos por día

DOMINGO 24 DE FEBRERO

Wisin y Yandel

Felipe Avello

Sebastián Yatra

LUNES 25 DE FEBRERO

Raphael

Dino Gordillo

Yuri

MARTES 26 DE FEBRERO

Marc Anthony

Jani Dueñas

David Bisbal

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO

Marco Antonio Solis

Jorge Alis

Carlos Rivera

JUEVES 28 DE FEBRERO

(Entradas agotadas)

Backstreet Boys

Mauricio Palma

Cami Gallardo

VIERNES 29 DE FEBRERO

Bad Bunny

Bonco Quiñongo

Becky G

Calendario de artistas de Viña del Mar 2019

Al comprar una entrada por la "venta general" tienes acceso a los 3 conciertos que se realizarán por día. No se ha confirmado la presentación de artistas que estén en el medio tiempo por cada show. Son sólo 6 días de conciertos. Los shows estelares serán a partir de as 6 de la tarde hora peruana.

Sobre Bad Bunny

l exponente más famoso del género trap, Bad Bunny, llega a Chile con sus mejores hits de los últimos años. Al cantar el mismo día que Becky G, ambos pueden sorprender a los asistentes con la canción "Mayores".

Sobre Backstreet Boys

Esta es la primera vez que la 'boy band' se presenta en el Festival Viña del Mar 2019. Los integrantes harán un recorrido musical por sus mejores éxitos, como 'I Want It That Way', 'Everybody' y 'As Long as You Love Me'.