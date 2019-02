La ‘brasilera’ de Pantaleón en la versión teatral musical

El 7 de octubre de 1999, Lima se paralizaba con el estreno de la versión cinematográfica de ‘Pantaleón y las Visitadoras’, dirigida por Francisco Lombardi, que catapultó a la actriz colombiana Angie Cepeda y mostró la hermosura de la selva peruana. En total, la vieron 635,137 espectadores. Todo un taquillazo para la época.

Ahora Milett Figueroa tiene sobre su espalda el protagónico de la primera versión musical teatral de la novela de Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel, donde será dirigida por Juan Carlos Fisher.

“Será la brasilera. De hecho es un gran paso en mi carrera, voy a disfrutarlo mucho porque es un personaje superrico. La invitación para el casting me llegó cuando estaba haciendo maletas para salir del país por un proyecto personal. Hice el casting y acá estoy”, cuenta la mediática modelo, durante la presentación de la programación de estrenos de Los Productores para este año.

Le recordamos el rol de Angie Cepeda y cómo tomará las inevitables comparaciones. “Ella me encanta como actriz, es espectacular y, bueno, cada una tiene su estilo. Yo espero dar mi mayor esfuerzo para el público que siempre me acompaña y para que otros conozcan mi trabajo. Definitivamente, construiré el personaje en base al guion y los ensayos para que luego me vean desde el 24 de mayo en el Teatro Peruano Japonés”.

Milett, que ha protagonizado miles de titulares desde que saliera en un reality de competencia, goza este buen momento. “Creo que el tiempo de Dios es perfecto. Y ahora me tiene con un proyecto musical, que tiene que ver con Colombia y ‘Pantaleón.. ’. Amo lo que hago: cantar y actuar y la obra musical tendrá todo eso y qué mejor que al lado de un gran actor como Emanuel Soriano (Pantaleón). Todo es un regalo que recibo con mucha disciplina y trabajo, donde no dejo nunca de prepararme porque siempre quiero dar lo mejor de mí”.

HABLA EL DIRECTOR

Juan Carlos Fisher recuerda que concretar en las tablas ‘Pantaleón y las Visitadoras: El Musical’ le ha llevado cinco largos años. “La novela es fantástica y para mí es todo un reto que recién siento que estoy preparado a asumir, tras haber dirigido varios musicales”, dijo el hombre detrás de éxitos como: ‘Toc, Toc’, ‘Hairspray’, ‘Un misterio, una pasión’, ‘Full Monty’, entre otros.

¿Qué les dirías a los que se preguntan por qué Milett?.

Todos conocemos a Milett y sabemos que desde hace unos años su foco está en la actuación y eso me parece increíble porque realmente es una muy buena actriz. Estamos contentos y con muchas ganas de chambear con ella. Me parece supertalentosa y que calza perfectamente con lo queremos para el personaje. Ella le está poniendo muchas ganas al proyecto y creo que hará una gran dupla con Emanuel. ❧

TEMAS

Impresa