Daysi Ontaneda se encontró con Mauricio en Cuba y asegura que está solo [FOTOS]

Pese a que Daysi Ontaneda y Mauricio Diez Canseco se separaron hace años, aún mantienen una amistad por su hijo mayor. Sin embargo, una publicación de la figura pública a su cuenta de Facebook llamó la atención. Y es que según Daysi se encontró con el empresario en Cuba y solo. ¿Se separó de su esposa Antonella De Groot?

Hace una semana Daysi Ontaneda que viajó con su hijo Mauricio a La Habana para disfrutar de unos días de tranquilidad junto al mar, pero este domingo colgó un par de fotografías en Facebook contando que se encontró con su ex amor.

“Miren a quién me encontré por La Habana. ¡¡Y solo!!....Un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos, y bailé hasta que me cansé.... Sin pica pica aaaa…”, señaló junto a la fotografía que colgó en la popular red social. Los seguidores y amigos de Daysi Ontaneda no imaginaron que ambos se iban encontrar en Cuba. Incluso algunos empezaron a felicitar a la expareja porque supuestamente retomaron su relación.

¿Qué pasó con Antonella De Groot?¿Mauricio Diez Canseco se separó de la madre de su último hijo? Por ahora se desconoce qué pasó con la mujer del empresario, pero Daysi dejó en claro que lo está pasando bien. No fue la única publicación de Daysi Ontaneda en Facebook colgó una foto familiar.

“Ummm cualquier parecido no es pura coincidencia. “Lo que se hereda, no se hurta””, comentó junto a la publicación y nuevamente generó controversia entre sus seguidores.



Daysi Ontaneda cuenta sus travesías en La Habana