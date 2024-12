El reconocido chef y jurado de ‘El gran chef famosos’, Giacomo Bocchio, ha acaparado la atención de sus seguidores tras anunciar el lanzamiento de un exclusivo pack navideño. Este paquete, disponible únicamente en 50 unidades, incluye una cena completa con toques de alta cocina diseñada para celebrar la tradicional Nochebuena.

El precio del pack, que supera los 500 soles, ha generado una intensa discusión en redes sociales. Mientras algunos cuestionan el elevado costo, otros defienden la calidad de los platillos preparados por el chef, quien ha destacado como una de las figuras más influyentes de la gastronomía en Perú.

Usuarios en redes cuestionan a Giacomo Bocchio por costo de su cena navideña

El anuncio, hecho a través de las cuentas oficiales del chef, detalla que el pack navideño incluye seis recipientes con las siguientes preparaciones:

1 kg de pavo a la crema.

1 kg de cerdo en salsa de guindones y tocino.

750 gramos de arroz turco.

1 kg de ensalada alemana.

1 kg de puré de manzana.

1 kg de puré de camote.

El precio de 524 soles por este paquete ha sido el principal foco de las críticas. Comentarios como “¿524 soles? Son 6 tapers, ¿entonces a 87 soles cada uno? Es mucho” y “En un supermercado al peso sale más barato” reflejan la indignación de algunos usuarios.

No obstante, otros internautas han salido en defensa de Giacomo Bocchio, destacando que se trata de una experiencia culinaria elaborada por un chef de renombre. “Recuerden que es preparado por un máster, así que no se asombren con el precio”, "su público objetivo son personas que pueden pagar ese precio", "no te va a costar 20 o 50 'lucas', pues", y “No somos su público objetivo” son algunas de las respuestas en apoyo al chef.