Andrés Hurtado declaró brevemente durante la audiencia en la que se evaluó su pedido de variación de la medida de prisión preventiva por 18 meses impuesta por el Poder Judicial en su contra. En la sesión, el juez Juan Carlos Checkley le concedió unos minutos al exconductor de televisión y señaló que se acogería a la decisión que la sala tome sobre su caso.

"Señor juez, quiero decirle de que la decisión que usted tome, yo me rijo. Desde el día uno que le entregué mi pasaporte a su juzgado para yo obtener esa comparecencia y poder trabajar en mi país", expresó Hurtado Grados.

Asimismo, expresó que ha rechazado entrevistas de medios de comunicación desde el centro penitenciario donde se encuentra recluido porque no quiere realizar "show mediático" de su situación. "En estos casi dos meses, todos los medios de comunicación han solicitado aunque sea un minuto de entrevista conmigo. No he aceptado ninguna entrevista televisiva, para que esto no entre en un show mediático, no lo permito", manifestó el expresentador de televisión.

"Y de otorgarme una comparecencia restringida, también estoy prohibido hablar del debido proceso. Eso, no va por mi ser", agregó Andrés Hurtado. Finalmente, dijo que hace dos meses, debido a su situación judicial, no ha podido contribuir económicamente con su hija de 9 años.

Hurtado Grados se encuentra recluido en Lurigancho en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Durante la audiencia, el juez Juan Carlos Checkley escuchó los argumentos de la defensa del expresentador de televisión y de la Fiscalía sobre el pedido de la variación de prisión preventiva. Checkley señaló que la respuesta la informará durante el plazo establecido y lo notificará a través de los canales correspondientes.

Caso Andrés Hurtado: 'Chibolin' anuncia que Elio Riera ya no es su abogado

Durante la misma audiencia, el exconductor de televisión informó que Elio Riera ya no es más su defensa en el caso que se le sigue por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Informó que su defensa legal estará a cargo de Honorato Robles Gonzáles.

Luego de que se confirmara el nuevo cambio de abogado de Hurtado Grados, Honorato Robles tomó la palabra y pidió que las personas que no estén autorizadas se desconecten de la sesión virtual, en alusión a Elio Riera, quien se retiró de la audiencia virtual.