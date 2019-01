Lucho Cáceres arremete contra Juan Luis Cipriani y deja polémico mensaje por su salida

Lucho Cáceres, actor de 'De vuelta al barrio', usó su cuenta de Facebook para manifestar todo lo que siente con respecto a la noticia de que el Papa Francisco aceptó la renuncia de Juan Luis Cipriani como Arzobispado de Lima tras cumplir 75 años, tal como establece el Código de Derecho Canónico.

El anuncio se dará desde el Vaticano y mientras no se concrete el nombramiento Juan Luis Cipriani permanecerá en el cargo. Sin embargo, el actor peruano no quiso esperar hasta ese día, y tuvo particular manera de despedirse del todavía máxima autoridad de la Iglesia Católica en el Perú, que ocupó el cargo de titular del Arzobispado de Lima desde hace 20 años.

"El dolor y la pena de perderte es algo con lo que no contaba pequeño diablillo. Te las ingeniaste bribonzuelo para dejar un tufillo hediondo que será difícil de ignorar entre nosotros", escribió Lucho Cáceres en el primer párrafo.

En las siguientes líneas, el actor de la telelserie 'De vuelta al barrio' de América Televisión recordó las frases que en algún momento mencionó el todavía cardenal de la Iglesia católica y que se convirtió en controversia.

"Enquistaste ingeniosamente taras y prejuicios reteniéndonos en el tiempo de las cavernas, te fajaste por eso, despreciaste los derechos humanos, tú misoginia y machismo iban de la mano de tu creatividad y acuñaste frases tan ingeniosas como, “la mujer se pone en un escaparate”, jajajajajaja hay que decirlo, te luciste campeón!", añadió el actor de 49 años.

Luego mencionó las actitudes que tuvo la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el Perú frente a un partido político.

"Tu entrega y pundonor al vestir la camiseta de la dictadura fujimontesinista será recordada siempre, que garra para defenderla, ya quisiera la selección once iguales a ti en la cancha, clasificamos siempre", continuó.

"Hoy te despido con los honores que se merece el jalar la cadena después de una gran astringencia. Adiós pequeño diablillo", finalizó.

Mensaje de Lucho Cáceres dirigido a Juan Luis Cipinarni





Juan Luis Cipriani deja el Arzobispado de Lima