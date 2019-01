Hija de ‘El Puma’ hace controversiales declaraciones contra el cantante [VIDEO]

¡No se quedó callada nada! La hija del cantante, José Luis Rodríguez, conocido en el medio artístico ‘El Puma’, Lilibeth Morillo, no dudó en mostrar su molestia e indignación con su padre a través de su cuenta de Instagram. La mujer hasta lo calificó como mal padre y solo espera que en algún momento “lo perdone Dios”.

Al parecer el estallido de la actriz se debió a la publicación que hizo el cantante por la celebración de su cumpleaños, que festejó sus 76 años el último 14 de enero junto a la familia que formó con Carolina Pérez.

La mujer hizo cuatro publicaciones en Instagram hablando de su padre. Morillo expresa a su padre la falta de comunicación y la ausencia que ha tenido en la vida de su nieta, hija de Liliana.

"Papá… qué triste tener que usar estas vías para remitirle mi mensaje @elpumaoficial alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar, pues siempre me apego a la prudencia y discreción, pero ya que has bloqueado todas mis vías de acceso, no tengo alternativa, pues quiero lo escuches de mis labios, sin la posibilidad de tergiversación por medio de 3eros… por más que intentes pretender que no existo, te hablo y recuerdo... que tengo voz y no soy invisible... papá ......”, escribió la venezolana debajo de las imágenes en Instagram.

‘El Puma’ José Luis Rodríguez estuvo casado con la cantante Lila Morillo en la década de los 60-80, producto de esa relación nació Liliana y Lilibeth, ambas son actrices. Actualmente el cantante está casado con Carolina Pérez y son padres de Génesis, conocida por su carrera en la actuación.

Por su parte, el cantante venezolano hace caso omiso a las declaraciones de su hija pues recientemente compartió un video como parte de su nueva gira tras meses de ausencia por trasplante de pulmón. En las redes fue atacado por un grupo de seguidores que cuestionaron su desamparo a sus hijas.