Video de YouTube mostraría comprometedora actitud de Thelma Fardín hacia Juan Darthés

La polémica tras la denuncia de violación de Thelma Fardín en contra de Juan Darthés continúan. Hace unos días Carla Lezcano, hermana de la actriz argentina señaló que el actor de origen brasileño no violó a la ex 'Patito Feo'.

"Desde que Thelma salió a hacer la denuncia que no me meto en redes. Ella me tenía arrobada a mi y yo no quiero estar expuesta. Uno sabe qué es verdad y qué no", reveló Carla a un medio argentino. Tras lo dicho, la abogada de Thelma no se quedó callada: "La prueba es débil porque la media hermana habla de algo que cree. Dice: ‘Yo no le creo’. Y la justicia no se basa en opiniones, se defiende con pruebas, señaló Sabrina Cartabia para el Clarín.

Sin embargo, el tema no para y esta vez se hizo viral en YouTube un video en el que se le ve a Thelma en una comprometedora situación. Si bien el video no especifica la fecha, se puede notar por la apariencia de las actrices que data de la época de 'Patito Feo'.

El material audiovisual muestra a Juan Darthés al lado de Laura Esquivel, a quien en un momento abraza, la protagonista de 'Patito Feo', no duda en responder el gesto del actor. Detrás viene Thelma, a quien el usuario que subió el video le hace un acercamiento y hace notar un presunto cambio de gesto. El video fue acompañado del siguiente mensaje: "El elenco pasea distentido y ocurre esto. Hace una semana estaba buscando videos de backstage de 'Patito Feo' y al pasar esta escena me pareció ver algo raro [...] Entonces decidí hacer este video. Quiero aclarar que esto no significa nada, ni invalida la denuncia de Thelma".

Este es el video que muestra supuesta actitud extraña de Thelma Fardín

Se desconoce que el video sea parte de una gira o de alguna escena de la telenovela. Hasta el momento ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre el tema.