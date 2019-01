Andrés Salas y Gachi Rivero conducirán programa de cocina

Durante la conferencia de prensa de la obra 'Se busca comediante', Gachi Rivero adelantó que regresa a la televisión a fines de enero con un programa que compartirá con el actor Andrés Salas (de la película 'Avenida Larco') "Es un programa gastronómico que irá los fines de semana. ¿Si va a competir con otro similar? No, no, nosotros hacemos televisión sana(ríe). El rollo (del programa) va desde ir a comprar los ingredientes con el 'Chato' Salas, entrar a un restaurante, prepararlo, degustar...nosotros mismos haremos eso", declaró.

La comediante, coincidió en que el estilo de la propuesta será más parecida a que ofrece la señal de cable que la señal abierta. "Bueno, es una productora independiente sí. El proyecto nació de ellos, nos convocaron, grabamos un piloto y el piloto quedó", dijo y agregó que en el programa habrá lugar para la comedia. "En verdad, el 'Chato' Salas también maneja la comedia, así que creo que entre los dos lo vamos a condimentar con sal, pimienta y risas. Va a salir 'chévere'".

Hasta el momento, el nombre tentativo del programa será 'Datazo culinario' e irá por la señal de Panamericana. "No me lo han confirmado, pero me parece que será ese el nombre. Es más seguro que se estrena en el canal 5 y no por Latina. Mañana tengo una reunión y me van a confirmar eso. Yo empiezo a grabar el sábado".

En otro momento de la conferencia, la comediante habló del grupo que formó con Guillermo Castañeda y Carlos Palma, con el que ahora estrena su primera obra de teatro. "Los Productores nos dijeron, ´¿quieren hacer stand up?' Les dijimos que no sería 'paja' competir entre nosotros haciendo un unipersonal cada uno, así que mejor sumamos fuerzas". Gachi Rivero, quien fue cuestionada en el 2018 por calificar de "loca" a la joven que denunció a su amigo Guillermo Castañeda (luego editó la publicación), añadió que siente que, el grupo de actores son su familia. "Nosotros nos apoyamos, somos amigos, somos una familia".