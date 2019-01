Ella fue la primera 'Chica Badabun' de 'Exponiendo infieles'

Antes del gran éxito de Badabun en la red social YouTube, el canal de contenidos llevaba como nombre Valiendo TV. La dinámica del formato "Exponiendo infieles" manejaba un juego totalmente diferente al que podemos ver en la actualidad.

Durante la primera versión de "Exponiendo infieles", los creativos detrás de los contenidos de Badabun trabajaron con una conocida actriz en la red social YouTube para que sea la presentadora del programa por Internet. Ella fue la primera en ser bautizada como 'Chica Badabun', título que ahora recibe Lizbeth Rodríguez.

La maestra de Lizbeth Rodríguez para atrapar infieles en las calles de México fue la actriz Julieta Montenegro, a quien podemos ver en la primera edición oficial de "Exponiendo infieles" cuando aún llevaban el nombre "Valiendo TV".

La aparición de Julieta Montenegro como la 'Chica Badabun' no duró mucho. Ella sólo apareció en los dos primeros episodios del canal de YouTube. Tras su salida, el canal apostó por el ingreso de Lizbeth Rodríguez, quien ya tenía un historial como actriz, para que se convierta en la conductora especial del programa "Exponiendo Infieles".

Actualmente Julieta Montenegro sigue colaborando con los otros programas que tiene Badabun en la red social YouTube. También posee un canal personal en el que comparte divertidas rutinas. Incluso, la antecesora de Lizbeth Rodríguez compartió un video en el que revela datos curiosos de su participación capturando infieles en México. Ella publicó el material con la siguiente descripción.

"Hola, amigos. Les tengo 5 cosas que me pasaron cuando buscaba infieles en las calles. Espero que les guste, se rían mucho, me apoyen con un like y lo compartan en las redes que gusten. Los quiero. Besos".