El triunfo de Queen y México en los Globos de Oro

La sorpresa de los Globos de Oro 2019 llegó al final de la gala con el triunfo de la taquillera Bohemian Rhapsody en la categoría Mejor película de drama. La cinta sobre Queen y Freddie Mercury dejó casi con las manos vacías a Nace una estrella, que ganó solo un premio a Mejor canción por ‘Shallow’ de Lady Gaga. Incluso el productor Graham King reconoció que no llegaron a la ceremonia como favoritos. “Eso fue inesperado”, sostuvo. Antes, Rami Malek subió al escenario como Mejor actor de drama imponiéndose a Bradley Cooper. “A ti, Brian May; a ti, Roger Taylor, por asegurar que la autenticidad y la inclusión existan en la música, en el mundo y en todos nosotros”, dijo a los miembros de Queen. “Gracias a Freddie Mercury por darme la alegría de mi vida. Te amo, hombre hermoso. Esto es para y por ti, maravilloso”.

Tanto el equipo de producción como el protagonista de Bohemian Rhapsody no le dedicaron palabras a su director. Aunque el cineasta Bryan Singer (de la serie ‘X-Men’) fue despedido y reemplazado en el rodaje del último tramo de la película, la Asociación de Prensa Extranjera solo reconoció el crédito de él. Sin embargo, el director no asistió a la ceremonia y tampoco recibió ninguna mención postpremiación. “¡Qué honor!”, publicó en Instagram con una foto en la que dirige la escena del videoclip de ‘I want to break free’.

Pero quizá Singer tenía más de un motivo para no asistir. Sobre él pesan dos denuncias por abusar sexualmente de menores. Una fue desestimada en el 2014 y la última fue presentada en el 2017.

Al respecto, la actriz Evan Rachel Wood (de la serie ‘Westworld’) utilizó ayer su cuenta de Twitter para recordar el caso del cineasta. “Así que solo... ¿todavía se supone que estamos fingiendo que no sabemos de Bryan Singer? Porque funcionó muy bien con #Spacey y #Weinstein”.

¿Ignoraron a Roma?

Con Bohemian Rhapsody como Mejor película de drama y Green Book como Mejor película de comedia, los medios internacionales mostraron su desacuerdo con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por no incluir a Roma en las categorías a Mejor película.

Para El País fue una ironía lo que sucedió en los Globos de Oro comparado con lo que suceda en los Óscar. No le quitan valor a Green Book, pero llaman “edulcorada” a la cinta de Queen. “La broma de considerar a Bohemian Rhapsody como el mejor drama subraya, más allá de la extraña elección, que la película de Cuarón es el filme del año”.

Cabe señalar que los cuestionamientos estuvieron desde que se anunciaron los nominados. Por ejemplo, criticaban que A Star Is Born postulara a Mejor drama y no a Mejor comedia o musical. En los Globos de Oro son las productoras las que deciden a qué categorías presentar sus películas.

En tanto, Roma se quedó con dos Globos de Oro: a Mejor director y Mejor película extranjera. Un triunfo para Netflix porque esta película no se estrenó de forma masiva en las salas. De eso habló Cuarón en la sala de prensa de la ceremonia. “¿En cuántos cines crees que una cinta mexicana en blanco y negro, en español y mixteco, un drama sin estrellas (se habría estrenado)? ¿Qué tan grande crees que sería como un estreno convencional? No fue un estreno cosmético”, sostuvo.

Los medios señalan que Bohemian Rhapsody no correrá la misma suerte en los Óscar, ya que si es nominada a Mejor drama, competirá con Roma, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia. Además, si es nominada a Mejor comedia o musical, no tendría opciones de ganar al enfrentarse a La favorita de Yorgos Lanthimos, que ganó el León de Plata en Italiano.

Las votaciones para los premios Óscar iniciaron ayer e irán hasta el lunes. El 22 de este mes se conocerá la lista de nominados y sus categorías. Vale recordar que Guillermo del Toro con La forma del agua solo ganó dos Globos de Oro pero, finalmente, fue el triunfador de la temporada de premios.