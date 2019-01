Golden Globes 2019: Jim Carrey luce irreconocible en la alfombra roja [VIDEO]

Jim Carrey es uno de los actores invitados a la premiación de los Golden Globes 2019 que se lleva a acabo en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

La edición número 76 de los Golden Globes 2019 está dejando impresionado a los usuarios de las distintas redes sociales que están al tanto de los rostros más conocidos del cine y la televisión, quienes competirán por conseguir una estuatilla dorada que entrega todos los años la Asociación de Prensa Extranjerra de Hollywood.

Uno de los momentos que ha generado impresión en los cibernautas fue la llegada del actor Jim Carrey, recordado por películas como 'El resplandor de una mente sin recuerdo' y 'La máscara', quien lució con un elegante terno color azul marino y una camisa negra. El artista de Hollywood, quien está nominado a mejor actor protagonista de comedia por 'Kidding', pasó por la alfombra roja de los Globos de Oro 2019 acompañado de su novia Ginger Gonzaga, a quien conoció en la mencionada película.

El veterano actor que competirá en la categoría con Sacha Baron Cohen (Who Is American), Michael Douglas (El métodos Kominsky), sorprendió por el rotundo cambio en su aspecto facial debido a sus distintas líneas de expresión que para los usuarios de las redes sociales, que están atentos a la gala de los Globos de Oro 2019, no pasaron desapercibidos e hicieron polémicos comentarios.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Jim Carrey se presenta con una pareja en evento público desde el fallecimiento de su exnovia Cathriona White en 2015.

Declaraciones de Jim Carrey al llegar a la gala de los Golden Globes 2019

Jim Carrey en la ceremonia de premiación de los Golden Globes 2019

When Jim Carrey gets kicked out of the movie section at the #GoldenGlobes... pic.twitter.com/XkUm5giqfK — Access (@accessonline) 7 de enero de 2019

Jim Carrey se robó el show en la gala de los Golden Globes 2019, pues fue "obligado" a cambiarse a la zona de los nominados en las categorías de televisión por Sandra Oh y Andy Sanberg, presentadores de esta noche de premiación. Este momento generó la rosa de todos los asistentes, sobre todo por la frase que dijo el actor antes de moverse de su lugar.

"¿Al menos puedo llevarme la cena?", preguntó Jim Carrey tras haber sido "llamado la atención" en la gala de los Golden Globes 2019.

Aquí la loca presentación del talentoso Jim Carrey en Los Golden Globes 2019! pic.twitter.com/E0iFs1PFgA — CineMasPod (@cinemaspod) 7 de enero de 2019

Conoce más del actor canadiense Jim Carrey de 56 años