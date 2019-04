Vivir ilesos: Magaly Solier protagoniza thriller psicológico

El cineasta Manuel Siles (de Extirpador de idolatrías) terminó la edición de su segunda película, Vivir ilesos, un thriller psicológico que inició rodaje hace dos años, coprotagonizado por Magaly Solier. En la cinta, veremos a la actriz peruana en un personaje opuesto al de La teta asustada, Magallanes o Retablo. Magaly se pone en la piel de una delincuente quien junto a su pareja intenta comprar una cámara de fotos con dinero falsificado, pero elige como víctima a una persona más peligrosa que ella.

“Trabajar con Magaly Solier es un privilegio. Los directores se van a dar cuenta de que su registro es muchísimo más amplio de lo que hasta ahora se ha creído. Aquí es un estafadora de poca monta, ‘criolla’, que va a estafar a un señor inocente, pero que termina siendo una fiera y la va a secuestrar. ¿Cuándo la hemos visto en un papel como ese? ¡Nunca! Y ella lo asumió sin ningún temor. Cuando le ofrecí el personaje me dijo: ‘Me encanta, ¡por fin!’”, señala Siles y agrega que, a diferencia de Extirpador de idolatrías, no pretende hablar directamente del país, aunque deja para interpretar “entre líneas” varias partes del guion.

“Hay un personaje que representa el abuso del poder. Es un hombre con mucho poder, no se sabe cómo y la película no lo explica, pero se ve que tiene impunidad. Tiene un cinismo horrendo”, dice el cineasta al mismo tiempo que descarta que se refiera a algún político. “Está inspirado en una forma de hacer política, en una forma de conducirse en nuestro tejido social. En una escena, el secuestrador está en la cocina con su hija que está haciendo panqueques y le dice: ‘Pégale, a la masa, a veces, hay que pegarle’”.

Rodaje

Vivir ilesos fue filmada en “tres módulos”, entre el 2016 y el 2017, a la espera de financiamiento, según cuenta el director. “Los equipos me los prestan. Uno ve la película y parece que se hubiera gastado medio millón de dólares y no es así”. Siles le ofreció el papel a Magaly Solier (quien estrenaría este año The Saint of the Impossible, su primera actuación en una producción de Hollywood) porque ya había trabajado con ella en Extirpador de idolatrías. “No tengo ninguna duda de que este es un inicio para ella”.

Para este personaje, la actriz asistió incluso a una terapia psicológica. “A la psicóloga le dijo que cuando era más joven y no era conocida, había sido secuestrada. Estuvo ‘recibiendo un tratamiento’ ¡imagínate cómo se involucra con su personaje! No le había ocurrido eso, pero ella empieza a actuar así”.

El director espera que Vivir ilesos –que tiene como estreno tentativo el segundo trimestre de este año– pueda seguir “la buena ruta de festivales” que tuvo su anterior película. “Si no tiene nivel, no entra a ningún festival, además, no solo Magaly, todos se sentirían avergonzados de una película que no esté a la altura”, sostiene con honestidad. Siles adelanta que postulará al DAFO del Ministerio de Cultura con una nueva película, que también contaría con Magaly. “Estamos en conversaciones para El teorema de Khun. Tengo pensado empezar el rodaje este año”.