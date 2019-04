Andrea Campbell contó el abrumador episodio que vivió con Juan Darthés [VIDEO]

¡La pesadilla para Juan Darthés no tiene cuándo acabar! Pese a que se encuentra refugiado en Brasil junto a su esposa e hijos, el actor volvió a ser acusado de haber incomodado a otra mujer en Argentina, donde hizo carrera.

Andrea Campbell, la panelista del programa ‘Nosotros a la mañana’, se animó a contar un "situación extraña" que vivió con el actor brasileño Juan Darthés hace 12 años, durante un festejo de Navidad.

Según la argentina, el actor que fue acusado de abusar sexualmente de Thelma Fardín cuando ella aún era menos de edad le tocó parte íntima durante un evento.

"Estábamos muchos matrimonios, yo estaba de espaldas, recién había tenido a (mi hija) Esmeralda. Claramente, no me podía parecer a María (Leone, esposa de Darthés) que tiene un lomazo. Él (por Darthés) vino de atrás y dijo: 'Vamos a comer'. Me pegó en la cola con mucha intención", relató la panelista de ‘Nosotros a la mañana’.

"Yo pegué un salto así, incluso estaba Pablo (Novak, su pareja de ese momento). Darthés me dijo: 'Uh, me confundí…'. Fue una situación incómoda. A mí me hace más ruido ahora. Yo puedo entender que se haya confundido. Meterle semejante mano en la cola a tu mujer en medio de una reunión de Navidad, a mí no me parecía… Pero bueno, ellos tienen sus usos y costumbres. Él me dijo: 'Perdoname, jajaja, creí que eras María'. Yo tenía 20 kilos más que ella, imposible que fuera María", añadió en Campbell.

Si bien se sorprendió por el comportamiento del actor, la actriz gaucha señaló que en ese momento no le dio mucha trascendencia, pero tras las denuncias en su contra, hizo otro análisis de lo ocurrido en aquella Navidad con Juan Darthés. "Hoy te digo que fue una situación de dominación y de decir: 'Yo la tengo más grande que todos' (…). No estoy hablando de una situación de abuso, ni de acoso, sino de decir: 'Yo, acá, soy el macho alfa en relación a los otros machos de la manada'".

Andrea Campbell admitió que no le tomó mucha importancia a las acusaciones de Calu Rivero sobre lo ocurrido en las grabaciones de ‘Dulce Amor’, donde ella se sintió acosada. Según dijo, entendió que "en un set de televisión se dan situaciones confusas". "Es lo mismo que pasó con lo mío. Yo no tenía que interpretarlo como malicioso; por ahí fue una confusión. No se interpretó el beso, por ahí la pasión fue más, y respeto lo que dijo Calu", manifestó.

Sin embargo, luego del testimonio de Thelma Fardin y de otras actrices en contra de Darthés, Campbell cambió su postura sobre el actor que nació en Brasil, incluso cuestionó a la esposa del actor. "Después de esto, no le creo y no voy a vincularme más con él ni con ella (por su esposa). Ellos son muy apegados. Hacen como un tándem, y ella vampiriza la fama de él, es una celebrity como él. Son como personas que están un escalón más arriba y funcionan como una sociedad".

Juan Darthés fue acusado por Thelma Fardin de violación. Según relató la actriz, el hecho ocurrió en la habitación de un hotel durante una gira que habían realizado por Nicaragua con el elenco de Patito Feo. Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos también lo denunciaron por acoso.

Thelma Fardín y su denuncia de abuso sexual al actor Juan Darthés