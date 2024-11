Sinner reconoce que tiene en la cabeza la investigación por dopaje

"Está claro que ronda por mi cabeza", señaló el número 1 mundial Jannik Sinner, este domingo tras conquistar con Italia la Copa Davis, acerca del recurso de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para que sea suspendido dos años por un test positivo por un anabolizante.

"Claro que ronda un poco por mi cabeza. A veces la vida está hecha de dificultades y solo hay que afrontarlas", dijo en rueda de prensa Sinner, con la medalla de ganador de la Copa Davis colgada del cuello.

Inicialmente declarado inocente por la Agencia Internacional por la Integridad del tenis, la AMA presentó un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte, cuya decisión se espera en las próximas semanas.

"Pero no estoy preocupado, voy a colaborar como he hecho las veces precedentes. Lo he repetido siempre: hemos tenido tres audiencias que terminaron de manera positiva", añadió.

Sinner dio positivo en dos controles realizados en marzo de 2024, con ocho días de intervalo, en los que se encontraron cantidades ínfimas de clostebol, un anabolizante, presente en su orina.

La Agencia Internacional por la Integridad del Tenis aceptó su explicación: según el tenista había sufrido una contaminación accidental debido a un spray utilizado por un miembro de su equipo.

"Lo más importante es que todas las personas a mi alrededor que me conocen como ser humano me crean", continuó.

"Por esto he podido seguir jugando a mi nivel", añadió tras ganar el Masters 1000 de Shanghái, el Masters ATP y la Copa Davis después de que la AMA anunciara su recurso.

"Ahora tengo que descansar un poco, la temporada es larga", avisó. "En broma, en el equipo dijimos que ya comenzamos en un mes", añadió sobre el Abierto de Australia, que empieza en enero, en el que defenderá título.