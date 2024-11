La relación de Bryan Reyna y su DT en Belgrano, Juan Cruz Real, parece insalvable. A pesar de haber cumplido su castigo de una fecha por faltar a un entrenamiento del 10 de noviembre, previo a los compromisos de la selección peruana por Eliminatorias 2026, el entrenador del Pirata no lo consideró por segunda vez consecutiva en lista para el compromiso de su club ante Independiente Rivadavia del próximo lunes 25 por la Liga Profesional Argentina.

En la conferencia de prensa postpartido del cotejo de Belgrano ante Barracas Central de la jornada pasada, que acabó en empate 0-0, Cruz Real se refirió escuetamente a la suspensión del 'Picante'. "No tengo nada para decir, el club sacó un comunicado y está claro. Es lo que decidió el directorio y lo que se expresó en la comunicación pública", comentó.

Bryan Reyna sigue 'castigado' en Belgrano

Hace días, el periodista argentino Federico Jelic afirmó que el extremo peruano no mantendría una buena relación el técnico de Belgrano y que, incluso, no existe diálogo entre ambos. “Bryan Reyna jugó anoche (19 de noviembre) en Perú ante Argentina y la ventana FIFA de Eliminatorias, esquivando el entrenamiento del domingo 10 de noviembre sin autorización. La decisión de Belgrano fue no convocarlo al juego ante Barracas Central. Con el DT Real no tiene diálogo”, apuntó.

En esa línea, la decisión de no convocar al futbolista incaico para el duelo de Belgrano ante Independiente Rivadavia por la jornada 24 de la Liga Profesional Argentina aparentemente confirma esa mala relación entre Cruz Real y Reyna.

Lista de convocados de Belgrano sin Bryan Reyna. Foto: Belgrano/X

¿Cuál fue la sanción de Belgrano a Bryan Reyna?

La sanción que recibió Bryan Reyna por parte de Belgrano fue su exclusión del partido contra Barracas central debido a su ausencia en el entrenamiento del último 10 de noviembre, previo al cotejo del Pirata con Instituto.

“Belgrano informa que Bryan Reyna no fue convocado para este encuentro de la Liga Profesional ante Barracas. Dicha medida, tomada por el Comité Deportivo, responde a la ausencia que ha tenido el futbolista en la práctica del pasado domingo 10 de noviembre, siguiendo el procedimiento establecido que busca exigir el máximo nivel de profesionalismo a quienes integran el plantel profesional, cuerpo técnico, auxiliares y staff de primera división de nuestro club”, dio a conocer el club cordobés en su página web.

¿Cuál fue el último compromiso de Bryan Reyna con Belgrano?

La última ver que el extremo peruano jugó con el Pirata sucedió el 6 de noviembre ante Banfield, que quedó 1-1. En dicho duelo por la jornada 21 del torneo argentino, Reyna fue titular y fue reemplazado en el minuto 76 por el juvenil Jeremías Lucco.