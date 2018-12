Angie Jibaja alerta a fans: “Soy un ser humano que se quiere morir" [VIDEO]

A pocas horas de despedir el 2018, la modelo peruana Angie Jibaja encendió las alarmas de emergencia la tarde de este domingo 30 de diciembre cuando realizó una transmisión en vivo a través de Instagram.

En el video con el que preocupó a su familia, amigos y seguidores de Instagram, la popular ‘Chica de los tatuajes’ aparece con los ojos hinchados. Entre lágrimas, la polémica figura del espectáculo local revela que se encuentra demasiado triste y espera que esa no haya sido la última vez que la vean con vida.

"Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la yo de siempre: guerrera, que sigue adelante que sigue sus sueños. Ojalá. Esta vez es muy difícil. Estoy demasiado triste", se le escucha decir a Angie Jibaja.

El video fue publicado en Twitter por el usuario @Lonsmizq, que hace un llamado a las autoridades y a algunos famosos para que tomen cartas en el asunto.

“Por favor @FiscaliaPeru @MimpPeru @IndiraHuilca @Andrea_Llosa @DeltaMdelta Apoyen. Angie Jibaja acaba de hacer un en vivo, mencionando como que se va a suicidar, que en estos días quizá esté muerta, que quizá ya no la vuelvan a ver. Cc @rodgonzalezl @VertizPamela @MarisaGlave”, expresó el usuario de Twitter.

No todo quedó allí. Angie Jibaja también utilizó su cuenta de Instagram para contar que sufrió la traición de alguien de su círculo cercano en quien confiaba.

“La gente, la gente en la que más confías te traiciona… Lamentable. El karma les va a rebotar mañana… que pena pobre diabla, p...a le queda chico…”, expresó en una de sus historias de Instagram.

"Ya a mí no me queda nada, tengo que ser valiente por mis hijos, pero soy un ser humano que se quiere morir, me estoy muriendo en vida. ¿Hasta cuándo la gente me va a hacer daño? Yo solo doy lo mejor, lo que puedo y amo sin condición, ¿por qué, Dios, por qué? ya estoy cansada de tanto sufrimiento. No puedo más", escribió en otra de sus historias de Instagram.

En noviembre del año pasado, la expareja de Jean Paul Santa María fue internada de emergencia en el centro de salud psiquiátrico Hermilio Valdizán por depresión severa. En es entonces, el abuelo de la modelo, Fidel Liza, reveló que intentó suicidarse.