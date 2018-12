Hija de Carrie Fisher le rinde homenaje a dos años de su partida

A dos años de la partida de la recordada Carrie Fisher, la inolvidable Princesa Leia de Star Wars, su hija Billie Lourd ha querido rendirle un sentido homenaje a través de sus redes sociales. Lourd compartió en su cuenta de Instagram, un video que iba acompañado de un largo texto. "Han pasado dos años desde la muerte de mi mamá y todavía no sé lo que sería correcto hacer en un aniversario de muerte", escribió al inicio para luego comentar que decidió cantar para recordarla.

“Decidí hacer algo un poco vulnerable para mí, pero que nos encantaba hacer juntas: cantar. Este es el piano que le dio su padre y esta era una de sus canciones favoritas. Y, como dice la canción, tenemos que seguir adelante. Yo he encontrado la manera de seguir adelante haciendo las cosas que me hacen feliz, trabajando duro en cosas que me apasionan y rodeándome de la gente que quiero y haciéndoles sonreír", agregó.

Lourd además comentó uno de sus deseos. "Espero que esto anime a seguir adelante a todos aquellos que se sientan algo bajos de ánimo o perdidos. Como mi mamá dijo una vez: ‘Coge tu corazón roto y conviértelo en arte’, sea lo que sea el arte para ti".

Como se conoce, Billie planea estrenar la obra Booksmart, sobre dos amigas que, en la víspera de su graduación, pretenden recuperar el tiempo perdido en el instituto pegándose la mejor fiesta de sus vidas. Dirige Olivia Wilde y cuenta con Lisa Kudrow, Kaitlyn Denver, Jason Sudeikis, Skyler Gisondo, Will Forte, Molly Wordon, Beanie Feldstein, Jessica Williams y Diana Silvers.