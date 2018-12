Miss España Ángela Ponce hace radical crítica sobre la crianza de niños

La modelo española se ha convertido en un símbolo. La participación de Ángela Ponce, representante de España en el Miss Universo 2018, provocó diferentes reacciones en los miembros de las comunidades en las redes sociales. Ella detalló su participación en el certamen de belleza por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Fue la misma plataforma la que usó la modelo Ángela Ponce para poder enviar un contundente mensaje sobre la educación que brindan los padres de familia a sus hijos sobre temas que vinculan a la comunidad LGTBI. La Miss España compartió su descripción con una serie de videos sobre su paso por el certamen Miss Universo 2018. Esto fue lo que escribió.

"Ningún ser humano nace con prejuicios hacia otra persona por el color de su piel, por su origen, su identidad o religión. Si enseñamos a un niño a no odiar no habrá que enseñar a un adulto a amar y respetar".

Los usuarios en la red social Instagram no dudaron en pronunciarse sobre lo escrito por Ángela Ponce en su cuenta. Pese a que tocó un tema polémico para la sociedad, los usuarios de la plataforma, en su mayoría, le demostraron su apoyo y hasta le mencionaron que no debería de descartar convertirse en madre. La publicación de la modelo española ya alcanzó más de 100 mil "me gusta".