Herencia de Avicci, irá destinada a sus padres

En el apogeo de su popularidad, en 2014 Avicii ganó 28 millones de dólares, según Forbes, convirtiéndose en el tercer DJ mejor pagado del mundo ese año (detrás de Calvin Harris y David Guetta). Él y otros DJs estrellas de la música electrónica conseguían sumas de hasta seis dígitos por actuar en los escenarios y festivales más famosos del momento. Durante su época más álgida, entre 2012 y 2016, Avicii obtuvo casi 90 millones de dólares gracias a su música.

Precisamente ese fue su último año. En 2016, cuando apenas tenía 26 años, decidió retirarse de la música como consecuencia de sus problemas de salud y alcohol y por la presión de la fama. "Sé que tengo la suerte de poder viajar por todo el mundo y actuar, pero también queda poco de vida para la persona real que hay detrás del artista", escribió en una carta abierta a sus admiradores. Claro, eso no le impidió acumular una fortuna de 22 millones de euros que, hasta ahora, se desconocía a quién iría a parar tras su trágica muerte, el pasado 20 de abril de este año en Omán. Según desvela la prensa sueca, los destinatarios de la fortuna millonaria del artista serán sus padres: Anki Lidén y Klas Bergling.

Recibirán nada menos que 22,3 millones de euros, sin contar las ganancias que sigue generando su música por los derechos de autor. Desde su terrible fallecimiento - se apunta a un suicidio con un cristal roto-, se ha especulado con el hecho de que quién se quedaría con este dinero, pues Avicii no tenía herederos directos. Incluso, se deslizaba la posibilidad de que alguna de sus exparejas recibiesen parte del dinero que amasaba, al que no le daba ninguna importancia, pero no dejó testamento alguno. Finalmente y, según apunta la prensa sueca, serán sus padres los receptores de la herencia.