Beto Ortiz critica a restaurante que despidió a trabajador tras denunciar abusos [VIDEO]

Beto Ortiz se refirió nuevamente a los problemas que suceden dentro de los restaurantes con el tema de las propinas de los mozos, esto a raíz de enterarse que Percy Carrillo Viera, trabajador que denunció estos abusos fuera despedido.

"Estuvo aquí un mesero, que lo que hizo fue representar a muchos meseros en Lima, que son explotados, que se le quitan las propinas y desafortunadamente después de que pasó el escándalo, la ola de comentarios, el restaurante 'La Trattoria di Mambrino' lo acaba de despedir como estaba cantado que ocurriría", señaló el periodista.

Además presentó el video que realizó Carrillo Viera desde el ministerio de Trabajo, a donde llegó para denunciar el despido irregular. "El día de hoy me fui a laborar y no me dejaron entrar a la empresa porque querían que les firme un documento que era una suspensión, que decía que yo había faltado a la ética moral de la empresa", se le escucha decir al trabajador.

Agrega que la suspensión se hacía efectiva desde el 14 hasta el 29 de diciembre, sin embargo, no pudo leer más porque no la firmó, a eso se le sumó que no lo dejaron entrar y no le hablaron más de su futuro laboral.

Tras el video, Beto Ortiz tuvo duros comentarios contra los empleadores de Percy Carrillo. "Ese es el Perú, si no te dejas explotar te botamos, si no aceptas callado, si no agachas la cabeza, si no eres mi esclavo, te azoto, te torturo y luego te doy una patada en el fundillo y te lanzó a la calle porque yo soy el dueño y hago lo que me da la gana", y continuó, "Él esta ahora reclamando en el ministerio de Trabajo, sabe Dios cuántas lunas pasarán para que ese reclamo sea escuchado".

Luego dio más detalle de la historia de Percy: "Aceptó encarnar en su reclamo el pedido silencioso de miles de meseros que representan este boom de la gastronomía peruana". Así también se refirió al rostro de la cocina peruana: "Explotación, negreo y derechos cero, me han tratado de dar todas las explicaciones del caso para justificar esta violencia, pero esto es violencia".

Finalmente mencionó a Gastón Acurio para que tenga en cuenta todo lo que está sucediendo con el tema de la gastronomía peruana.