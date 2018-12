¿Melissa Klug será parte de la película de Jefferson Farfán?

Tras enterarse que en el 2019 se estrenará película que se basará en el vida de Jefferson Farfán, Melissa Klug se atrevió a referirse a una posible participación.

Tal como lo contó la popular 'Blanca de Chucuito' en el programa de Karen Schwarz, considera que la película, 'La Foquita: el 10 de la calle', es algo que siempre deseó el futbolista, porque él quiere mostrar a todos que los sueños pueden hacerse realidad con mucho esfuerzo y dedicación

Con respecto a su participación en la cinta, Melissa señaló que se tratará más de su niñez hasta su debut como futbolista profesional, y en caso se le mencione dentro de la misma ella se sentiría orgullosa de que el delantero reconozca que estuvo con él en parte de su crecimiento y en sus logros que tuvo en Europa. Sin embargo, aclaró que no le gustaría actuar, porque hay que estudiar y prepararse, y ella ahora se encuentra enfocada en su etapa de emprendimiento y crecimiento como empresaria.

Cuando se refirieron a la posible participación de Yahaira Plasencia en la película del jugador del Lokomotiv, la chalaca fue tajante. "Eso lo tendría que decidir Jefferson, pero no se puede comparar. Yo soy la madre de los hijos de Jefferson y tuve una relación de 11 años, no de 5 meses", agregó además que en alguna entrevista que dio el delantero reconoció que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, y en ese momento la gran mujer era ella.

Melissa Klug bromeó con la idea de recibir un 'bolo' por su participación en la película. "Que pase algo, pues… Cuánta plata se ha metido al bolsillo", señaló la empresaria.

La respuesta de Yahaira Plasencia

Por su parte, la cantante de salsa Yahaira Plasencia también se refirió a la película de Jefferson Farfán. "Que todo le vaya súper bien. No creo (que salga). Más tocarán sobre su carrera supongo. Tampoco me molestaría (estar en su película). Que le vaya súper bien en su película, él puede poner los episodios que quiera poner y eso lo ve el productor, no creo que lo ve él (por Jefferson Farfán)", dijo la salsera para el diario Ojo.