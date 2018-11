Guillermo Francella, sorprende revelando adicción

A sus 63 años, es una de las figuras más respetadas de Argentina y reconocidas, del continente. La carrera de Guillermo Francella, sigue en ascenso y este 2018 volvió a deleitar como actor, en cine, en 'Mi obra maestra' y sorprendió en su debut como director al frente de 'Perfectos desconocidos', obra teatral a partir del juego que propone uno de los personajes en la cena que comparte un grupo de amigos: que todos los mensajes y llamados que lleguen a los teléfonos celulares durante esa noche, sean escuchados por todos.

Casado con Marynés Breña, con quien cumplió el año pasado 30 años juntos y dos hijos: Nico y Yoyi, son una de las familias más populares y sólidas del medio artístico. Pero, ¿es todo perfecto en la vida del popular actor?. Pues al parecer no. Y es que el recordado protagonista de '´Poné a Francella' ha revelado que padece algo que atañe a la mayoría de las personas que usan con frecuencia el celular. Francella, reveló que se hizo la pregunta: ¿no estaré demasiado pendiente del telefonito? Y la respuesta fue que sí. "Por momentos me doy cuenta de que todo el tiempo estoy mirando hacia abajo, me cansé", ha contado al sitio Filo News.

¿Y qué esta haciendo para controlar esa adicción? Guillermo ha revelado que empezó por cumplir con la norma de apagarlo al llegar a casa y mantenerlo alejado cada vez que tiene una comida o una reunión en casa. Además, de ello, el actor y director aclaró por qué no tiene Twitter o Facebook. "No me gusta ventilar mi vida. Hay un tema de ego que yo no comparto. Me gusta hablar mano a mano, soy de ese estilo… Siempre fui así, a los 20 prefería tomarme un café y charlar que ir a bailar a un boliche", contó el actor.