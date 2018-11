La casa de las flores: Verónica Castro decepciona a fans al hablar sobre su continuidad

"¡O es todo, o es nada!", dijo Verónica Castro al hablar sobre su participación en la segunda temporada de La casa de las flores.

Con el éxito que tuvo la serie de Netflix, miles de usuarios del servicio de streaming quedaron encantados con cada uno de los personajes, pero sobre todo con la actuación de la estrella mexicana Verónica Castro. Pero, tras confirmar su participación en los nuevos episodios, una decisión habría hecho cambiar su parecer.

Aunque hace apenas unas semanas Verónica Castro confirmó que retomará su personaje en la exitosa serie de Netflix, La casa de las flores, la intérprete de 66 años dio a conocer este lunes en una entrevista para el programa de televisión 'Ventaneando' que finalmente no formará parte de la nueva temporada de la historia creada por el mexicano Manolo Caro.

“Yo no quería, pero así se dio. Me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz entonces dije que así no, o es todo o es nada. Así soy yo”, explicó Castro.







Ante la sorpresa de los conductores, uno de ellos le preguntó sobre si cabe la posibilidad de que evalúe esta decisión y así aceptar ser parte de La casa de las flores otra vez.

“Es un definitivo no, así quedó ya. Estimo mucho a Manolo Caro, es más, hemos quedado es ser parte de otro proyecto. Netflix me ha dicho que tiene otras cosas para mí”, reiteró Verónica Castro.

A pesar de no querer darle el peso protagónico que se merece en la serie, Verónica dejó claro que su relación con el creador de La casa de las Flores quedó en buenos términos por lo que no se cierra a seguir trabajando con el productor en futuros proyectos.

"Bueno, al menos con como terminó la primera temporada no se verá tan forzado que ya no aparezca, "Eso no se hace @vrocastroficial" y "¡Qué haremos sin Virgina!", son algunos de los comentarios que se logran leer en redes sociales.