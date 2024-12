Putin se dice dispuesto a reunirse con Trump "en cualquier momento"

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que está listo para reunirse con el presidente electo norteamericano Donald Trump "en cualquier momento".

"No sé cuándo voy a verlo (...) No he hablado con él desde hace más de cuatro años, pero estoy preparado para ello, por supuesto. En cualquier momento", dijo el mandatario ruso en su conferencia de prensa de fin de año.

"Y también estaré listo para una reunión si él quiere", agregó.

"Si algún día nos reunimos con el presidente electo Trump, estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar", dijo Putin.

Trump aseguró el lunes que quiere hablar con Putin y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para detener la "carnicería" del conflicto en Ucrania.

El presidente electo, quien asumirá el cargo en enero, prometió en su campaña electoral poner fin rápidamente a la guerra y llamó a un "alto el fuego inmediato" y a un diálogo.

Pero europeos y ucranianos temen que Trump pueda forzar a Kiev a hacer grandes concesiones y darle una victoria geopolítica al Kremlin.

Trump aseguró que Ucrania "probablemente" deberá esperar menos ayuda de Washington y se opuso a que Kiev utilice misiles occidentales contra Rusia.

Por su parte, Putin ha declarado repetidamente que está dispuesto a tener un diálogo con Ucrania siempre que se base en "las realidades sobre el terreno", donde las fuerzas rusas han tomado ventaja desde inicios del año.

Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones que ocupa parcialmente -Donetsk y Lugansk en el este, y Zaporiyia y Jersón en el sur- además de Crimea, anexionada en 2014, y que Kiev renuncie a su ambición de ingresar a la OTAN.

Zelenski se opone categóricamente a cualquier concesión, pero ha ablandado su postura en los últimos meses ante las dificultades de su ejército en el frente, y el temor a una caída en la ayuda occidental.

El jueves en Bruselas instó a los europeos a no abandonar a su país y a mostrar unidad, también con Estados Unidos.

bur/avl/acc/mas/zm