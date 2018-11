Emmy Internacional 2018: Conoce la lista de los ganadores de los premios

Los Emmy Internacional 2018, son los premios que reconocen lo mejor de la televisión en el mundo y que incluyen las series emitidas por las plataforma streaming

La noche del martes 19 de noviembre, fue la fecha elegida para la 46ª edición de los premios, que es organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias Televisivas desde 1973.

La ceremonia de este año se realizó en el Hotel Hilton de New York, donde diversas estrellas televisivas de todo el mundo se reunieron para ser premiados por su trabajo.

Cabe destacar que las series europeas obtuvieron reconocimiento en esta edición, la cual optó por la diversidad y repartió los galardones entre diez países diferentes, centradas en el continente europeo.



A continuación conoce la lista de los ganadores de los Emmy Internacional 2018:

- Mejor programación artística: 'Etgar Keret: Based on a True Story' (Países Bajos)

- Mejor interpretación masculina: Lars Mikkelsen en 'Ride Upon the Storm' (Dinamarca)

- Mejor interpretación femenina: Anna Schudt en 'Ein Schnupfen hätte auch gereicht' (Alemania)

- Mejor comedia: 'Nevsu' (Israel)

- Mejor documental: 'Goodbye Aleppo' (Reino Unido)

- Mejor drama: 'La Casa de Papel' (España)

- Mejor programa de prime time de habla no inglesa: 'El Vato' (EEUU)

- Mejor programa no guionizado: 'Did You Get The Message?' (Bélgica)

- Mejor serie de formato breve: 'Una historia necesaria' (Chile)

- Mejor telenovela: 'Ouro Verde' (Portugal)

- Mejor TV movie/miniserie: 'Man in Orange Shirt' (Reino Unido)