Cecilia Barraza anuncia su retiro de los escenarios [VIDEO]

Con 47 años de trayectoria artística, Cecilia Barraza ya piensa en su retiro de los escenarios. "En tres años voy a cumplir 50 años de carrera artística, es una fecha importante. He realizado de todo durante estos años, hice diversos programas de teve, estuve en la radio así que lo único que me falta es retirarme", bromeó la criolla.

"Para mis 50 años de actividad en los escenarios tendré 69 años de edad. Eso será en en 2021 que coincide con el bicentenario de la independencia del Perú. Es una bonita fecha para cerrar un ciclo y dar un paso al costado. Pero antes realizaré una gira nacional", acotó.

Mientras tanto, Cecilia se alista para su próximo reencuentro con el público con cuatro funciones, los días 16, 17, 23 y 24 en el teatro Mario Vargas Llosa con el espectáculo Compartiendo. "Lo he llamado así porque tendré invitadas en el escenario. Voy a estar acompañada de Maritza Rodríguez, María del Carmen Padilla y Larissa Sánchez. Las he elegido porque sus voces nuevas que siempre han estado en los coros pero que ya es hora de que tengan presencia como solistas en el escenario. Así como en su momento Chabuca Granda me invitó a cantar a su lado cuando yo recién empezaba, ahora yo, salvando las distancias, quiero compartir con una generación nueva de cantantes", dijo.

"Sus voces me remiten a géneros que me mueven y conmueven como el yaraví, la salsa, la música negra, el bolero, baladas y canciones con un acento muy español", afirma la criolla para luego mencionar que en su repertorio, además de sus tradicionales valses, interpretará tonderos y marineras así como clásicos del cancionero latinoamericano.

De otro lado, al ser consultada sobre su posible retorno a la televisión, Cecilia fue enfática. "Ya no me veo otra vez en la tele, como dije, ya hice varios programas y en su debido momento decidí dar un paso al costado. Me llamaron para ser jurado de realities pero la verdad es que no tengo espíritu de 'coach' y creo sinceramente que yo estoy para que me aconsejen. En cuanto a radio, francamente me aburre, necesito gente con quien compartir y en la cabina me siento sola. Me quedo con mis presentaciones privadas y el recital que hago una vez al año para el público", puntualizó.