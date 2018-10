Peter Dinklage estrena la película My dinner with Hervé, inspirada en la última entrevista que el actor de ‘La Isla de la Fantasía’ concedió. El periodista Sasha Gervasi es interpretado por Jamie Dornan. “Todas mis escenas llevaron años”, declaró la estrella de ‘Juego de Tronos’.

La historia se condensa en una noche, pero en realidad, el escritor y el actor estuvieron conversando por tres noches en Los Ángeles. “Uno nunca se va a convertir en él, sino uno estaría haciendo una imitación barata”, dijo Dinklage a HBO. “La manera en la que Hervé terminó con su vida muestra también mucho dolor”, agregó sobre el suicidio del llamado “enano más famoso del mundo”. En una entrevista previa, el actor sostuvo que cuando conoció a Hervé, supo que no tenían nada en común “excepto su estatura”.

-Jamie, caracterizar a quien escribió y dirigió la cinta debe haber sido extraño.

Sí, y eso es lo raro. Pienso que éramos bastante conscientes de no dejar que eso se convirtiese en una carga. Tomamos la decisión de que fuese irlandés para poder mantener mi acento. Y creo que ayudó a tener un poco de la separación que quería y él lo hizo más afable a mis ojos.

Creo que a él le falta la compasión hacia el problema de Hervé con la bebida y con las mujeres.

PD. Sin embargo, se ven como iguales, y eso me gusta. Él lo somete a retos, de buena manera, para que trate de sacar lo mejor de sí. Pero creo que Hervé monta un show. Y como todo periodista inteligente, quiere mirar un poco más por detrás del telón.

¿De dónde piensan que vienen los ‘demonios’ de Hervé?

PD. Creo que la bebida despierta a los demonios en muchas personas. Creo que eso lo descarriló. No lo juzgo, pero creo que él seguía esto, esta suerte de burbuja de fama que flotaba a su alrededor y creo que él a veces se apartó de lo que es importante. Y eso lo mostramos en la película. Él era muy caballero, muy inteligente y muy amante del arte, pero la fama se llevó su mejor parte. Y la fama es algo muy abstracto y que surge de un buen trabajo, y cuando uno se pega a la fama, sin la razón subyacente, uno se pierde.

¿Cuáles son las cosas de Hervé y de sus experiencias en Hollywood y en la vida con las que te identificas?

No sé si es del todo diferente ahora. Creo que es diferente cuando tienes a un escritor que desea escribir un personaje más complicado para alguien de mi tamaño. Pero, sabes, si enciendes la televisión en la época de Navidad, ¿es diferente? Es exactamente la misma porquería. No creo que obtendría algo de eso al hacerlo, salvo vergüenza. Y así no me quiero sentir. Creo que en realidad Hervé tenía una filosofía más abierta en ese aspecto, porque él no tuvo problemas para interpretar a ‘Nick Nack’ y a todos esos papeles que estaban dirigidos a su tamaño. ‘Tyrion’ fue escrito para alguien de mi tamaño, pero fue como si hubiese roto las paredes, y se transformó en una persona mucho más complicada, como yo lo soy, como lo es cualquiera que es una persona real. ❧

