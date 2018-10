“Mickey Mouse trasciende por su personalidad”

La República conversó con Paul Rudish, productor ejecutivo de la serie animada de cortos de Mickey Mouse en Disney Channel, quien contó detalles de su trabajo, en vísperas de celebrarse el 90 aniversario de la creación del ratón más famoso del mundo.

Rudish, a cargo de un equipo de creativos, ha sido el responsable de modernizar el look de Mickey Mouse en las caricaturas y adaptarlo a estos tiempos de la tecnología. “No puedo creer que llegué a hacer un Mickey Mouse, y es todo un honor”, dice el productor desde la ciudad de Los Ángeles.

¿Tuviste total libertad para trabajar con este Mickey?

-Bastante, mucha más de la que esperaba. Cuando recién lo estaba desarrollando teníamos como un libro de reglas donde nos decían cómo querían que fuera Mickey, pero los ejecutivos lo guardaron en un escritorio y no me lo mostraron. Me dijeron: queremos ver lo que haces tú y cómo quieres que sea Mickey; ellos de verdad me dejaron ir en la dirección que quería. Una cosa lleva a la otra y la gente respondió bien a la idea. Así que ahora estamos haciendo caricaturas de Mickey Mouse.

¿Cuál crees que es el elemento mágico de Mickey Mouse y que no tienen otros personajes de caricatura?

-Su personalidad, su positividad, su espíritu de poder hacerlo todo, y te puedes identificar con él, es un chico bueno, bastante centrado, humilde, sin mucha maldad, con ganas de explorar, ser un buen amigo. Pero también es muy inocente. Es un buen chico que no puede ver cosas malas que se acercan a él, se mete en problemas sin darse cuenta, y luego, las cosas pasan y encuentra una forma inteligente de librarse y ganar al final. Es divertido tener un personaje que es feliz caminando bajo el sol y de repente cae en un hoyo y debe escapar.

¿Por qué Mickey ha superado tantas generaciones?

-Creo que es por lo que dije antes: su personalidad. Es un chico sencillo que se ve metido en problemas y logra superarlos y creo que eso conecta con las personas alrededor del mundo .

¿Qué significa para ti el celebrar los 90 años de Mickey?

-Ha sido y es fascinante. Él aún es relevante. Es genial trabajar con Mickey después de tantos años, este chico genuinamente tiene espíritu de adolescente. Ha sido una larga carrera donde Mickey sufrió muchos cambios y es genial haber saltado al tren y estar en él, y saber que el tren probablemente seguirá avanzando mucho más.❧