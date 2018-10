Ellen DeGeneres asegura que recibió amenazas de muerte tras revelar que es gay

Ellen DeGeneres, unas de las más reconocidas presentadoras y comediantes estadounidenses, es una gran referente de la comunidad LGBT tras revelar que es gay; no obstante, para dar ese gran paso y después de ello, no ha sido nada fácil para ella.

En una reciente entrevista con AdWeek, Ellen DeGeneres contó que cuando anunció públicamente que era lesbiana (hace ya 21 años) tuvo que enfrentarse a múltiples amenazas, siendo las de muerte las que más le marcaron en su momento.

"Me llegaron a amenazar de muerte e incluso me llegó una amenaza de bomba justo después de grabar uno de mis programas. Gracias a Dios no ocurrió", explicó DeGeneres.

Después de un año de revelar su orientación sexual en Time, su programa fue cancelado, un golpe bajo para ella y para su amplia trayectoria, aseguró Ellen DeGeneres.

"Sabía que habría gente a la que no le gustaría, pero no me esperaba que mi programa se cancelase", explicó la presentadora estadounidense, quien también realizó una increíble confesión de lo que le sucedió cuando ella tenía solo 15 años de edad.

Ellen DeGeneres había sido violada cuando era adolescente. "Tenía 15 años. Ni siquiera voy a entrar en detalles, no importa, pero somos realmente vulnerables a esa edad y confiamos. Y luego, cuando te violan, no sabes qué hacer y no quieres decir nada porque, en primer lugar, empiezas a preguntarte: '¿Cómo sucedió esto, cómo fui tan estúpida?' ".

La comediante cree que "ahora vivimos en una época en la que, cuanto más polémico eres, más popular te haces", suceso que no vivió DeGeneres en el momento que decidió revelar que era gay.

