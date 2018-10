Cristian Zuárez dice que Laura Bozzo le fue infiel y ella revela dura verdad

Laura Bozzo se encuentra enfocada en su pronto retorno a las pantallas chicas en México. En una entrevista con ‘Tv y Novelas’, la conductora de televisión dio detalles de la nueva versión de su programa que emitirá Televisa y también respondió algunas preguntas relacionadas a su expareja.

Luego de que Cristian Zuárez apareció en televisión llorando al hablar sobre la relación que tuvo con Laura Bozzo y tras sostener que ella le fue infiel, la autodenominada ‘Abogada de los pobres’ aseguró que fue “falso” lo que el argentino contó de ella.

Según Laura Bozzo, ella sí puede probar que la persona infiel en la pareja fue él, pues salió en todos lados. “¿Él qué prueba tiene? Que muestre algo como prueba de lo que dice, fotos, lo que sea. Es un invento y un recurso muy bajo. Eso es difamación, y no digo más porque los abogados lo verán. Es un manipulador”, señaló.

Bozzo, quien estrenará un programa que servirá para hacer campaña con el objetivo de parar los feminicidios y la trata, además de fomentar el apoyo a los ilegales; admitió que fue cierto que cuando sus hijas llegaban de visita, ella nunca le dio un lugar en su casa a Cristian Zuárez. “Por supuesto. Si a ti no te gusta cómo estás con una persona, te vas. No le eres infiel a tu pareja. Para mí, mis hijas son siempre primero. Mato por mis hijas, nadie me va a suplantar el amor sincero que por encima de todo tengo por mis hijas, mis hijas y mi trabajo”.

Al ser consultada si es verdad que ella no consideró al argentino parte de su familia, la peruana respondió: “No. Él nunca fue parte de mi familia. Él fue mi novio y punto. Si siente que tiene derecho a demandar, ¡adelante, que me demande! No voy a entrar en ese juego y estas serán mis últimas palabras”.

Demanda

Por otro lado, Laura Bozzo habló de la demanda que Cristian Zuárez planea interponer en su contra por una suma importante de dinero. “Me da mucho dolor y pena porque siempre traté de defender su imagen, pero lo que se ve no se pregunta. El público sabe que él trabajó para Telemundo, para Televisa, donde ganó fortunas, y también para otras compañías. Él nunca trabajó para mí. Lo hizo para las empresas donde yo exigía que él trabajara. Todo lo pongo en manos de Dios, y si quiere venir aquí a México, a mi país, porque yo soy mexicana también, lo estaré esperando. Lo único que les puedo decir es que, en nombre de todas mis mujeres, ‘ni un sólo golpe, ni un solo cacho’. La separación, ustedes como periodistas la conocen mejor que yo, y fue por las fotos publicadas de una relación con una persona con la que él está viviendo en Miami desde hace cuatro años. Hay fotos con ellos en Cartagena, Miami, Buenos Aires y México. Que sean felices, que Dios los bendiga y que se casen”.



Según la polémica conductora de televisión, él no podrá ganar si la demanda porque como letrada, ella logró prevenir el tema económico. “Yo soy abogada, doctora en Derecho y en Ciencias Políticas. Desde un primer día yo previne toda esta situación porque de pende** no tengo un pelo en la cabeza. Está demostrado que, gracias a mí, ese señor trabajó en muchos lugares y ganó fortunas. Nos separamos y se terminó. Punto. Legalmente no hay nada que lo ampare”.

“Jamás tuvo un contrato conmigo. Mi único representante ha sido Peter López, abogado que negoció todos mis contratos. Nosotros jamás inscribimos una convivencia. Nos peleamos en tres ocasiones, la manutención del hogar fue siempre a costa mía. Sólo se da la inscripción de convivencia en caso de que una de las personas no trabaje y dependa económicamente del otro. El señor ganaba 10 mil dólares mensuales más bonos. Él ha ganado más de 700 mil dólares”, añadió.

Finalmente Laura Bozzo comentó que no hablará más del argentino porque no quiere dar cabida a alguien que no se merece. “Ya le di suficiente luz por 16 años, y el tiempo me demostró que soy una de los tantos casos de mi programa. Soy el programa de Laura”, concluyó.