Kiss se despide de los escenarios con tour mundial

Luego de 45 años de historia, la mítica banda de heavy metal Kiss utilizó las redes sociales para anunciar su gira de despedida, un tour que los llevará a “cada continente”, según adelantó Gene Simmons.

“Todo lo que hemos construido y conquistado en las últimas cuatro décadas, nunca hubiesen sucedido sin el apoyo de aquellos que llenaron clubes y estadios a lo largo de estos años. Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para los que no. ‘Kiss Army’, nos despedimos en nuestra última gira con el más grande show que hemos tenido a la fecha y saldremos de la misma manera en que ingresamos… Sin complejos e imparables”, sostienen en un comunicado de la banda.

Después de su presentación en la final del programa ‘America’s Got Talent’, Paul Stanley utilizó sus redes sociales para confirmar la gira de despedida. “Vivir y aplastar esta noche fue la mejor manera de anunciar el ‘End of the road’. Esta última gira será nuestro espectáculo más grande y más explosivo para agradecerles a todos y despedirse. Haremos que cada noche sea inolvidable para todos. Mi gratitud a todos”, tuiteó el también vocalista.

Por su lado, Gene Simmons –quien en el 2000 consideró que no había “más montañas que escalar” para la banda y, además, anunció su gira de despedida con los miembros originales– hizo lo propio en Instagram. “Por cierto, ¡acabamos de anunciar el ‘One Last, Kiss, End of The Road World Tour’! Ha sido un viaje increíble con todos ustedes. No podríamos irnos sin decir adiós... ¡Este espectáculo tendrá la mayor cantidad de explosiones, más éxitos y será el más fuerte hasta el momento! Ir @kissonline para detalles sobre cómo venir a celebrar una última gira con nosotros”.

Kiss tocó por primera vez en el Perú en el 2009 en el Estadio Nacional. Luego, en el 2012, Simmons regresó para presentarse en el Rock and Roll All Stars que se realizó en el Jockey Club. Su estadía incluyó una visita a Palacio de Gobierno.

Desde junio de este año, se habló de una gira mundial. Al ser consultado, Simmons no confirmó que la banda terminaría. Lo que sí anunció en ese entonces era que el tour mundial duraría aproximadamente tres años. Incluso, comentó que le interesaba una colaboración con Benny Andersson de ABBA para un futuro disco.

En esa entrevista, Simmons habló de las nuevas bandas y de la tendencia a no comprar discos. “A nosotros no nos afecta, pero no ha habido una nueva banda que signifique nada en los últimos veinte años”.

La gira, según declaraciones de Simmons y Stanley en junio, empezaría en enero del 2019. En breve anunciarían la lista de países.

Claves

- ¿Regresa a Perú? La banda ya cumplió su primera presentación en el 2009.

- Adiós. A lo largo de su carrera han grabado 24 discos de estudio. Pero no es la primera vez que se despiden.