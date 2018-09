Cecilia Bracamonte: "Hay artistas que se engolosinan con las cámaras"

La cantante Cecilia Bracamonte, jurado de El Artista del Año 2, aconsejó a las nuevas figuras del canto, a tener prudencia y no exponer su vida personal todo el tiempo. " La vida privada es privada. Hay artistas que se engolosinan con las cámaras, quieren salir donde sea, y esto no debe ser así. Si tienes un objetivo profesional, es necesario cuidarte, saber a dónde vas, a qué programas vas e ir si tienes algo qué contar, si no, no vayas. Hay que saber dosificar la carrera, no quemarte, utilizar tu tiempo en enfocarte, y no es fácil porque hay que saber renunciar a muchas cosas .Además, este es un requerimiento importante, un artista debe ser humilde ", dijo.

Para Bracamonte, el balance de esta segunda temporada del reality es positivo. "Existe mucho talento en nuestro país, solo que necesitan tribuna y espacio para sacar todo lo que tienen adentro. Este programa es la mejor ventana para que la gente joven muestre no solo que sabe cantar, sino también bailar y actuar. Para mí ha sido un tremendo descubrimiento ver cómo chicos que cantan cumbia se desenvuelven maravillosamente en otros géneros. Sin duda, ellos han demostrado que pueden hacer cualquier música, cualquier género".

Consultada sobre quien cree que alzará la copa, Bracamonte no se atreve a dar un nombre. " Entre tres está el ganador del programa, y está difícil porque estos tres tienen todo lo que el reality exige: un buen registro vocal, actuación y baile. Estoy segura que ellos mismos no se imaginaban que iban a poder hacer cosas semejantes. Esto les va a servir para siempre en sus carreras. Ahora, tampoco quiere decir que el que gana será el más exitoso".