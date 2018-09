Vanessa López muestra cómo queda su rostro tras agresión de ‘Tomate’ Barraza [VIDEO]

Vanessa López fue criticada en varias ocasiones en redes sociales por anunciar su separación de Carlos Barraza para luego volver a retomar su relación, sin embargo todo indica que ya no volverán a estar juntos, pues la modelo decidió contar el infierno que le tocó vivir con el salsero.

Luego de revelar en una entrevista con una reportera de ‘Válgame Dios’ que Carlos Barraza, mejor conocido como ‘Tomate’, le fue infiel en varias ocasiones, Vanessa López sorprendió a propios y extraños al confesar que fue víctima de agresión.

Para respaldar su versión, López proporcionó un video al programa ‘Válgame Dios’ donde prueba que fue agredida por Barraza. El material promocional fue dado a conocer, una vez más, en las redes sociales de Rodrigo González.

“¡Lapidarias pruebas y declaraciones! Hoy jueves Vanesa Lopez en vivo 2pm”, es el texto que acompaña al video promocional del programa de Latina.

En las imágenes se ve a la expareja de Barraza grabando el día en que mantuvo una fuerte pelea con el salsero y al parecer la exfigura de Latina la habría agredido. “Miren cómo me acaban de pegar”, expresó la mujer en el video.

Asimismo, López mostró cómo quedó su rostro tras la pelea con el líder de Los Barraza. “Carlos me acaba de pegar, ¡miren mi cara!”, añade la modelo en el video que grabó con el fin de demostrar que es una víctima más de la violencia contra la mujer.

En la entrevista para las cámaras de Latina, Vanessa López afirmó que ya no siente nada por su expareja. “Yo a él ya no lo amo”, expresó.

Hace unos días la modelo reveló que el sobrino de Miguel Barraza le fue infiel en al menos cuatro ocasiones y que ahora él mantiene una relación con su entrenadora. “Yo sé que a muchos les debe aburrir lo mismo y se preguntarán ¿por qué Vanessa tiene que publicar todo? Simplemente por la sencilla razón de que no me gusta que perturben mi tranquilidad”, escribió López en Instagram.



López también compartió en su Instagram mensajes en los que su ex entrenadora, a quien conoció por intermedio de Barraza, le confiesa estar saliendo con su ex esposo. La deportista le envió pantallazos confirmando el amorío con el salsero. “Solo quiero que conozcan que el señor (Tomate) no tiene límites, menos la señorita (no) tiene códigos. Imagino que también me engañó, estando casado conmigo por cuarta vez. No estoy dolida, menos despechada”, añadió.