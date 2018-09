Kendall Jenner luce atrevido atuendo transparente y remece Instagram [FOTO]

Kendall Jenner acaba de provocar gran furor en Instagram al mostrar el vestido que eligió para una noche de fiesta. La modelo presumió su atuendo transparente y enamora a sus miles de fans.

La integrante de Keeping Up With The Kardashians es uno de los iconos juveniles de la moda en el mundo y cada vestimenta que utilice llamará la atención de los internautas tal y como sucedió con su último ‘outfit’.

Fue en la sección ‘Insta Stories’ de Instagram que la modelo publicó su retrato con un espectacular vestido transparente de color negro.

El sensual outfit que eligió Kendall Jenner habría sido para asistir a una discoteca o fiesta privada, debido al fondo de la foto, aparentemente se trataría del ingreso de un lugar por el guardia de seguridad en la puerta. En la fotografía escribió “La noche anterior”.

Esta no es la primera vez que la miembro del clan Kardashian Jenner se luce en este tipo de prendas, debido a que en el mes de mayo pasado acaparó las miradas en la alfombra roja del Festival de Cannes al mostrar su anatomía en un vestido transparente, sin dejar nada a la imaginación.

El atuendo fue catalogado como ‘naked dress’ y estaba diseñado con una fina tela de red con brillos de color dorado que era por encima de la rodilla que combinó con unos zapatos de tacón alto negros.

JUSTIN BIEBER

Hace un par de días fue entrevistada por Jimmy Fallon en el programa “The Tonight Show” y tras las incistentes preguntas del conductor decidió hablar sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey Baldwin, él un amigo íntimo de quien se especuló tener una relación y ella su colega en las pasarelas más prestigiosas del mundo.

“Estoy feliz (..) He sido amigo de ambos durante mucho tiempo, todos están felices y eso me hace feliz”, indicó Kendall Jenner sin dar pie a repreguntas sobre el tema.

Esta es la fotografía del comentado atuendo de Kendall Jenner que revoluciona Instagram: