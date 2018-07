Nicky Jam dedicó emotivo mensaje a equipos latinos eliminados en Rusia 2108 [VIDEO]

El reggaetonero Nicky Jam sorprendió al dedicar unas enérgicas palabras para todos los países latinos que no alcanzaron el sueño de llegar a la final del Mundial Rusia 2018.

"Has dicho que los equipos latinos ya están todos eliminados. Los latinos estamos aquí. No nos hemos ido", dijo durante una rueda de prensa en el estadio Luzhnikí en la que estuvo acompañado por Will Smith y Era Istrefi, con quienes interpretará su exitoso tema "Live Ir Up", que ya cuenta con más de 93 millones de reproducciones en YouTube.

Asimismo, Nicky Jam confesó sentirse nervioso y ansioso por realizar una presentación en un evento tan importante como la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo.

"Es una de las actuaciones más importantes de mi vida. Will es un icono. Quiero que la gente disfrute y que al final digan que Nicky ofreció un buen espectáculo y representó bien a los latinos", comentó.

Sobre su score, el cantante nacido en Estados Unidos reveló que apuesta todo por ver a Francia levantar la ansiada copa mundial.

Asimismo, dijo que su futbolista favorito era el portugués Cristiano Ronaldo, alegando que lo eligió por sus premios que ha recibido.

Finalmente, Nicky Jam resaltó que el momento más impactante del Rusia 2018 fue el hecho de que los aficionados japoneses limpiaran las gradas después que su equipo cayera ante Bélgica en los octavos de final con un gol en el descuento.