Artistas criollos cuestionan a Pedro Suárez Vértiz por controvertido comentario

Pedro Suárez Vértiz es para muchas personas tal vez el juez más acertado de ‘Los 4 finalistas’, sin embargo ha generado polémica el último fin de semana por una recomendación que le hizo a un participante del programa concurso de Latina.

Tras la ‘batalla’ entre el ‘finalista’ Pedro Crisanto y la ‘retadora’ Claudia Novoa, el músico peruano Pedro Suárez Vértiz dijo en vivo que se sentía obligado en darle un consejo al joven participante que se hizo conocido por imitar al gran Manuel Donayre.

“Pedro (Crisanto), muy buena presentación. Como siempre. Tienes un nivel profesional en música criolla. Pero es mi deber advertirte que si no varías, solo tendrás chamba en Fiestas Patrias. De todas maneras, extraordinaria presentación”, expresó el rockero.

Como se recuerda, Pedro Suárez Vértiz en más de una oportunidad ha manifestado a los participantes de ‘Los 4 finalistas’ que es importante variar en la música, pero no se imaginó que su último comentario generaría la reacción de diversos artistas de dicho género.

Marco Romero señaló en Facebook que anteriormente defendió a Suárez Vértiz de lo que dijo, pero esta vez no sabe no lo hizo. “Hasta el comentario pasado te entendí y hasta defendí, pero esto no lo entiendo, creo que estás equivocado”, expresó el intérprete de “Porque yo creo en ti”.

Manuel Donayre fue más tajante con su comentario y manifestó en Facebook que “figuretear no es el éxito. “Hay que hacer respetar nuestra cultura. ¿La música internacional está en contra de nuestra música criolla? Muy mal tu comentario PSV”, añadió.

En tanto Aldair Sánchez, un joven cantante de música criolla, no dudó en defender el género que lo hizo conocido y que el mismo músico destacó en una de sus presentaciones en el programa concurso de Latina.

“Gracias a la música criolla me he hecho conocido y no solo canto en Fiestas Patrias. También canto en las serenatas de la Virgen del Carmen, del Señor del Mar, del Señor de los Milagros, cumpleaños, en el Día de la Canción Criolla y muchos otros lugares que no es necesario que sea julio para cantar nuestra música criolla”, explicó el exparticipante de ‘Los 4 finalistas’.

La primera que se mostró disconforme con el comentario de Pedro Suárez Vértiz fue Eva Ayllón, quien quiso irse del programa pero sus compañeros la detuvieron.

"No creo que Pedro haya tenido intenciones de ser mala onda o mala leche, no creo que haya querido ningunear. Lo que pasa es que este participante (Pedro Crisano) solo canta música criolla, le tiene miedo a otros géneros, y nosotros ya le hemos dicho, pero como se resiste, Pedrito, que no tiene pelos en la lengua, se lo dijo en el programa de esa forma", expresó Ayllón en declaraciones a El Comercio.