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Victoria’s Secret sorprende con el regreso de sus modelos históricas durante su gala en Los Ángeles

El Victoria’s Secret Fashion Show volvió con Adriana Lima, Bella Hadid y Alessandra Ambrosio. Conoce la lista completa de ángeles y las polémicas que marcaron la pasarela en Los Ángeles.

El show de Victoria’s Secret de este año no se exenta de polémicas este año. Composición LR. Instagram
El show de Victoria’s Secret de este año no se exenta de polémicas este año. Composición LR. Instagram
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Victoria’s Secret volvió a reunir a algunas de las figuras más reconocidas de la industria de la moda durante el Fashion Show 2026, celebrado este domingo 18 de octubre en Los Ángeles (Estados Unidos). La gala combinó lencería, música y grandes alas de plumas. Y tuvo la participación de modelos como Bella Hadid, Gigi Hadid, Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.

El espectáculo también estuvo marcado por las controversias relacionadas con la selección de sus participantes. Asimismo, mientras Megan Thee Stallion junto al grupo KATSEYE aportaron el componente musical, la ausencia de algunas modelos vinculadas históricamente con la marca provocó cuestionamientos sobre el rumbo de la marca y su apuesta por nuevas figuras mediáticas.

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¿Quiénes desfilaron? La lista completa de ángeles que volvieron a la pasarela

La modelo estadounidense Bella Hadid fue la encargada de abrir el show. Su aparición dio inicio a una noche en la que las figuras consolidadas del modelaje compartieron protagonismo con nuevas representantes de la industria y celebridades invitadas. Entre los nombres más reconocidos por su trayectoria en las pasarelas de la firma estuvieron: Gigi Hadid, Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.

La lista de participantes también incluyó a Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Devyn Garcia, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen y Paloma Elsesser. Sus presentaciones mostraron diferentes estilos de lencería, acompañados de velos, lentejuelas, brillos y alas de diversos tamaños y colores. La variedad de diseños aportó dinamismo a una puesta en escena que mantuvo los elementos visuales característicos de la marca.

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La respuesta de Victoria’s Secret a las polémicas que paralizaron sus shows

El regreso del desfile a Los Ángeles forma parte de la transformación que la marca comenzó a impulsar en 2024, cuando recuperó su espectáculo anual con una edición celebrada en Nueva York. La firma busca renovar su imagen después de años de cuestionamientos por la limitada diversidad corporal que caracterizó algunas de sus presentaciones anteriores, lo que contribuyó a la suspensión del histórico desfile en 2019.

Pese a estos cambios, la edición de 2026 tampoco estuvo libre de cuestionamientos. La ausencia de Romee Strijd junto a Lais Ribeiro, dos modelos que fueron nombradas oficialmente ángeles de la firma en 2015, generó críticas entre seguidores de la marca. La decisión reavivó el debate sobre la presencia de hijas de celebridades frente a modelos profesionales con experiencia en la industria.

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