La fiebre por Shakira ha vuelto a Perú con más fuerza que nunca. Las entradas para los dos primeros conciertos de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' se agotaron en cuestión de horas, dejando a miles de fans sin la oportunidad de ver a la estrella colombiana en vivo. Sin embargo, un reciente mensaje de Teleticket ha despertado nuevas esperanzas para aquellos que no lograron conseguir boletos.

La plataforma de venta de entradas compartió una publicación en redes sociales que sugiere la posibilidad de un tercer concierto. Con el mensaje "Última Oportunidad", acompañado de un fondo negro, los seguidores de la cantante no han tardado en especular que una tercera fecha podría estar a punto de ser confirmada.

¿Shakira tendrá tercera fecha en el Estadio Nacional?

Tras el éxito rotundo de las dos primeras fechas, los rumores de una posible tercera presentación de Shakira en el Estadio Nacional de Lima han cobrado fuerza. Aunque aún no ha habido un anuncio oficial, la publicación de Teleticket con la frase "Última Oportunidad" ha sido interpretada como un guiño a la posibilidad de que la cantante colombiana agregue un nuevo concierto a su agenda en Perú.

La emoción entre los seguidores ha crecido exponencialmente, ya que Shakira no se presenta en Perú desde el 2011, cuando visitó el país durante su gira "Sale El Sol World Tour". Ahora, con su nuevo tour mundial, los fanáticos peruanos esperan tener una nueva oportunidad de verla en vivo.

De confirmarse esta tercera fecha, es probable que la venta de entradas siga el mismo formato que en las dos anteriores, iniciando primero con una preventa exclusiva para los usuarios de ciertas tarjetas de crédito y, posteriormente, con la venta general. Por ello, los fanáticos deben estar atentos a los anuncios de Teleticket y a las posibles fechas de lanzamiento de los boletos para no perder la oportunidad.

Precios de entradas para el concierto de Shakira en Perú

En cuanto a los precios, las entradas para los dos primeros conciertos de Shakira oscilaron entre S/194.00 y S/795.00, dependiendo de la ubicación dentro del Estadio Nacional. Estos precios se mantendrán si se confirma la tercera fecha, aunque no se ofrecerán los descuentos aplicados en preventas anteriores.

En la preventa de las primeras dos fechas, los clientes de Interbank contaron con un descuento especial, pero en las ventas generales posteriores, los precios fueron regulares. Cabe señalar que la alta demanda hizo que las entradas se agotaran rápidamente, lo que llevó a muchos fanáticos a esperar con ansias una nueva oportunidad para adquirir sus boletos.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Entradas para el concierto de Shakira. Foto: difusión

Pasos para comparar entradas para el concierto de Shakira en Teleticket

Si finalmente se confirma una tercera fecha, los fanáticos de Shakira deberán seguir un proceso ya conocido para asegurar sus entradas a través de Teleticket. La compra de boletos en esta plataforma se realiza completamente en línea y requiere de una preparación previa para evitar perder la oportunidad ante la alta demanda. Aquí te explicamos los pasos:

Crea una cuenta en Teleticket : Antes de la fecha de venta, asegúrate de tener una cuenta activa en el sitio web de Teleticket. Deberás proporcionar tu correo electrónico y algunos datos personales. Esto es esencial para poder ingresar rápidamente cuando comience la venta.

: Antes de la fecha de venta, asegúrate de tener una cuenta activa en el sitio web de Teleticket. Deberás proporcionar tu correo electrónico y algunos datos personales. Esto es esencial para poder ingresar rápidamente cuando comience la venta. Ingresa temprano : El día de la venta, inicia sesión en Teleticket con anticipación. Habrá una cola virtual , y tu lugar en la fila dependerá de la hora en que ingreses al sistema. Te recomendamos estar en línea al menos 30 minutos antes de la hora anunciada.

: El día de la venta, inicia sesión en Teleticket con anticipación. Habrá una , y tu lugar en la fila dependerá de la hora en que ingreses al sistema. Te recomendamos estar en línea al menos 30 minutos antes de la hora anunciada. Selecciona tu zona : Una vez que accedas a la venta, elige la zona donde deseas ver el concierto. Recuerda que las zonas más cercanas al escenario suelen agotarse rápidamente, por lo que es importante tener varias opciones en mente.

: Una vez que accedas a la venta, elige la zona donde deseas ver el concierto. Recuerda que las zonas más cercanas al escenario suelen agotarse rápidamente, por lo que es importante tener varias opciones en mente. Realiza el pago : Completa la compra utilizando tu tarjeta de crédito o débito. Si hay alguna preventa, asegúrate de conocer los beneficios y descuentos disponibles para no perder la oportunidad de ahorrar en el precio final.

: Completa la compra utilizando tu tarjeta de crédito o débito. Si hay alguna preventa, asegúrate de conocer los beneficios y descuentos disponibles para no perder la oportunidad de ahorrar en el precio final. Accede a tus e-tickets: Después de completar la compra, tus boletos estarán disponibles en la sección "MIS E-TICKETS" de tu cuenta de Teleticket. Asegúrate de descargarlos y guardarlos en un lugar seguro, ya que serán necesarios para ingresar al evento.

Shakira hace historia con SOULD OUT en sus 2 conciertos en Perú

El regreso de Shakira a los escenarios peruanos no ha pasado desapercibido. La cantante logró un impresionante SOLD OUT en las dos fechas confirmadas de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', vendiendo todas las entradas en pocas horas. Este éxito ha consolidado a la artista colombiana como una de las favoritas del público peruano, que no ha dudado en agotar los boletos en tiempo récord.

Shakira, que no se presenta en Perú desde hace más de una década, ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes están emocionados por la oportunidad de escuchar en vivo tanto sus clásicos como sus nuevos éxitos. Entre los temas más esperados se encuentran 'Waka Waka', 'Loba', 'Hips Don't Lie' y, por supuesto, su reciente sencillo 'Las Mujeres Ya No Lloran', que ha arrasado en plataformas de streaming.

El furor por el regreso de la estrella colombiana ha sido tal que incluso se especula sobre una tercera fecha, algo que, de confirmarse, sería un hito más en la carrera de Shakira y su relación con el público peruano. Por ahora, los fanáticos siguen atentos a los anuncios de Teleticket, con la esperanza de que pronto se confirme esta nueva presentación.