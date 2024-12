El último programa del año de ‘América Hoy’, emitido el viernes pasado, dejó a todos boquiabiertos cuando Brunella Horna anunció en vivo su sorpresiva renuncia al magazine. Entre lágrimas y despedidas emotivas de sus compañeros, la influencer recibió palabras de agradecimiento por su labor durante los tres años que estuvo al frente del programa.

El motivo de su salida fue su pequeño bebé, a quien desea dedicarle todo su tiempo para su crianza. Sin embargo, tras tomar esa decisión, la ‘baby bru’ dejó el Perú junto a su esposo, Richard Acuña, y sus hijos, iniciando un nuevo capítulo en su vida fuera del país.

¿Brunella Horna se quedará a vivir en el extranjero?

Brunella Horna, la modelo e influencer de 25 años, sorprendió a sus seguidores el domingo 29 de diciembre al reaparecer en redes sociales desde Miami, Estados Unidos. En un video compartido desde un auto, la joven junto a su esposo Richard Acuña, su bebé y los cuatro hijos de él, fruto de relaciones anteriores, mostraron su felicidad por disfrutar de un momento familiar.

Parece que el motivo de su viaje es celebrar el Año Nuevo en Miami, ya que la influencer dejó claro que no tiene planes de mudarse, como algunos especulaban en las redes. Ella misma aclaró en sus publicaciones que se trata de unas vacaciones para pasar las fiestas en familia.

Brunella Horna renunció en vivo a ‘América Hoy’

Brunella Horna anunció su despedida de la televisión el pasado viernes 27 de diciembre durante la transmisión de 'América Hoy'. La conductora tomó esta decisión para dedicarse a la crianza de su hijo Alessio, ya que su apretada agenda laboral le impedía atenderlo adecuadamente, incluso en momentos de enfermedad. La noticia marcó el cierre de una etapa en su carrera, priorizando así su rol como madre.

"No voy a continuar junto a ustedes, ha sido una decisión muy complicada para mí (...) Cuando yo ingreso me llama Papá Armando y ya es mi rutina, le dije 'claro, voy a continuar', tengo el apoyo de mi madre y esposo. Es complicado, tengo un bebito muy pequeño, lo he dejado con fiebre, solo, y quisiera estar con él mucho más tiempo, quiero tomarme este año para estar con mi bebito", aseguró entre lágrimas.