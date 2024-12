Este viernes 27 de diciembre, Brunella Horna vivió un momento emotivo en 'América hoy' al anunciar su salida definitiva del programa matutino producido por GV Producciones. Con lágrimas en los ojos, la conductora explicó que esta decisión venía madurando desde mediados de año y que estaba motivada por su deseo de dedicarse a su hijo Alessio, quien nació este año.

Brunella Horna confesó el duro motivo por el que renunció a 'América hoy'

Brunella Horna ingresó al programa en 2022 como reemplazo de Melissa Paredes. En su rol como conductora, destacó por ser una de las figuras más jóvenes en la televisión peruana, ganándose el cariño del público y consolidándose como un rostro importante del magazine. Durante sus dos años en el programa, compartió noticias, entretenimiento y momentos inolvidables con sus compañeros y televidentes.

Sin embargo, 2024 fue un año complicado para Horna. Con la voz entrecortada, Brunella compartió los motivos detrás de su salida. "Para mí ha sido un año complicado (...) Este 2025, 'América hoy' va a seguir dando alegría y noticias, pero sin mí. No voy a continuar junto a ustedes, ha sido una decisión muy complicada para mí", expresó.

La conductora detalló que ser madre era un sueño que había anhelado durante mucho tiempo, pero también un camino lleno de desafíos. “Alessio ha sido mi sueño cumplido, me ha costado mucho tenerlo. No podía ser mamá, me costó un año salir embarazada, tuve amenaza de aborto”, recordó.

Brunella Horna también enfatizó que su prioridad en este momento es pasar más tiempo con su hijo y disfrutar de su etapa como madre. "Tengo un bebito muy pequeño, lo he dejado con fiebre, solo, y quisiera estar con él mucho más tiempo. Quiero tomarme este año para estar con mi bebito”, señaló.