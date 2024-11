Congresista Patricia Chirinos sobre alta desaprobación del Congreso: "¿Y cuál es el problema?

La congresista Patricia Chirinos respondió ante una posible moción de vacancia que podría presentar contra la presidenta Dina Boluarte, afirmando que la mandataria debería renunciar debido a su "incapacidad" y por "un poco de vergüenza". Además, se refirió al bajo nivel de aprobación de la jefa de Estado, que solo alcanza un 3%, argumentando que "ningún ciudadano" la respalda.

No obstante, cuando el conductor del programa Prueba de fuego de RPP, le recordó que el Congreso también tiene bajos niveles de aprobación, con cifras que rondan el 6% o 7%, la parlamentaria Chirinos respondió: "¿Y cuál es el problema, entonces?".

Durante la entrevista, la congresista sostuvo que no se podía comparar a una sola persona, como la presidenta, con 130 congresistas. "Yo te aseguro que si tú me mides a mí por separado la gente no me va a meter en la misma bolsa de los congresistas corruptos. (…) yo te lo digo con seguridad porque yo me mido", aseguró.

Según Chirinos, ya contaría con la firma de 20 congresistas con quienes ha conversado y estarían dispuestos a apoyarla con una vacancia que ella pueda proponer. "Yo espero que no llegue (al 2026). Ni siquiera es tanto que yo quiera hacer una vacancia, yo creo que la señora debería renunciar por un poco de vergüenza, todo el Perú sabe que ella es incapaz", acotó.