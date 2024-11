La controversia estalló en redes sociales luego de un fuerte intercambio entre Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, y la exintegrante de la farándula peruana Grasse Becerra. Todo comenzó cuando Siucho compartió un video desde Estados Unidos donde presumía trabajar desde casa para una compañía que le genera altos ingresos. Mientras muchos elogiaban su esfuerzo, la exbailarina no tardó en deslizar comentarios que cuestionaban la legalidad de su actividad laboral.

Ana Siucho, conocida por mantener un perfil discreto a pesar de su relación con Edison Flores, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles de su vida laboral en Estados Unidos. Sin embargo, el comentario de Grasse Becerra en una publicación de Show.pe encendió las alarmas. La exmodelo cuestionó abiertamente la legalidad del trabajo de la esposa de 'Orejitas', insinuando que estaría "escondida" en el país norteamericano y que las autoridades de migración deberían intervenir.

"Obvio tira la piedra y se esconde y bueno, si trabaja de ilegal que la migra haga su chamba pues no, la ley es para todos", escribió Becerra, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Lejos de ignorar las declaraciones, Ana Siucho respondió directamente a Grasse Becerra a través de un mensaje privado, que luego fue revelado por la misma Becerra. En su mensaje, la esposa de Edison Flores pidió que dejara de opinar sobre su vida y la acusó de buscar atención pública mediante ataques personales.

"Jajajaja, en serio, qué pena que seas de esas mujeres que atacan a otras. La verdad no te conozco ni sé quién eres, pero acá la que empieza este show de 5 minutos es otra al opinar sin saber. Y encima ahora te la quieres dar de buena persona. Sé feliz y si tanto dices que no te importa lo que haga, entonces deja de meterte en mi vida sin andar opinando lo que no sabes", fue parte de la respuesta de Siucho, según lo revelado por Becerra.

Fiel a su estilo directo, Grasse Becerra no se quedó callada y respondió con más críticas hacia Ana Siucho. En un post público, manifestó que no estaba interesada en los logros de la también influencer, pero que le molestaban sus supuestos "aires de superioridad". Además, dejó en claro que no pensaba retractarse de sus comentarios iniciales.

"(...) Si quieres ser esa clase de persona que mira por sobre el hombro a las que pertenecemos al medio, conmigo, mi Anita, te confundiste. En serio, aquí estoy apechugando. Lo que me llega es que te creas más cuando no le ganaste a nadie", escribió la exmodelo.