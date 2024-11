Durante un evento en el Centro de Lima, Pamela Franco acaparó miradas cuando el programa ‘Amor y Fuego’ la abordó para preguntarle sobre los rumores que señalaban una posible oficialización de su relación con Christian Cueva. En respuesta, la cantante sorprendió a todos al desmentir rotundamente dichas especulaciones. Aclaró que no hubo ninguna declaración formal de romance por parte del futbolista y que su aparición junto a ella en la discoteca de San Clara fue simplemente para cantar juntos en el escenario. “No sé por qué dicen que me ha oficializado, solamente subió (al escenario). ¿Ha dicho algo? No”, dijo de manera contundente.

Además, la intérprete de ‘Diles’ explicó que durante su concierto la noche de Halloween estaba completamente enfocada en su presentación y que no esperaba que Christian Cueva la besara frente a todos, dejando en claro que cualquier gesto fue natural y sin intención de hacer oficial su relación. “Él es así, espontáneo. Creo que, si hubiera querido darme un beso, no lo hubiera hecho de esa manera. Pero bueno, ya la gente habla lo que quiera”, comentó la cantante, minimizando las especulaciones y aclarando que no busca dar más importancia a los rumores.

¿Pamela Franco siente lo mismo por Christian Cueva?

Durante el intercambio de declaraciones, el reportero de ‘Amor y Fuego’ quiso profundizar sobre si es reciprocó los sentimientos de Pamela Franco hacia Christian Cueva, recordando que el futbolista había expresado a nivel nacional su amor por ella en una reciente entrevista. Sin embargo, la cantante de cumbia esquivó la pregunta directa y aclaró que prefiere mantener su vida sentimental en privado, evitando dar detalles sobre su relación con el futbolista. “Yo creo que estoy bien como estoy… prefiero no hablar de esto en público”, dijo algo incómoda

Ante la insistencia del periodista por saber si la relación de Franco con Cueva era algo formal, la artista aseguró sentirse en paz sin necesidad de una oficialización pública. “No necesito que me oficialicen ni oficializar a alguien”, declaró la cantante de 36 años, dando una respuesta ambigua que deja a cada quien interpretar a su manera el tipo de relación que mantiene con el futbolista del Cienciano.