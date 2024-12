La Comisión Permanente del Congreso alista la aprobación final de una serie de beneficios tributarios para grandes empresas. Se trata de dos dictámenes que quedaron pendientes de resolución en la legislatura que concluyó el 15 de diciembre.

El primero de ellos fue convalidado en primera votación y busca prorrogar la reducción de la tasa del IGV para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, mientras que el segundo plantea disminuir el impuesto a la renta a las agroexportadoras por 10 años más.

Si bien el MEF ha alertado de que ambas iniciativas podrían costarle al Perú más de S/2.600 millones en recaudación, lo cierto es que el Parlamento apunta a abordar estos temas que están contemplados en la agenda de la Comisión Permanente a desarrollarse este viernes 27 de diciembre. Para la extitular del Midis e integrante del Consejo Fiscal Carolina Trivelli, “los hoteles, restaurantes y el sector agroexportador consolidado no necesitan de beneficios tributarios para mantenerse competitivos”. En declaraciones a este medio, sostuvo que, de ser aprobadas ambas propuestas, el Ejecutivo debería observarlas.

“Esto sería un sacrificio de los peruanos a favor de un sector en particular. Me parece que eso no es justo. Si todos vamos a hacer un esfuerzo, debería ser para mejorar la educación o asegurar la alimentación de calidad, no para sectores específicos”, explicó.

Si bien Freddy Gamarra, gerente de Ahora Perú, asegura que la reducción del IGV a hoteles y restaurantes es una medida necesaria porque dicho sector aún no se recupera totalmente, lo cierto es que este beneficio favorece en mayor medida a compañías que no lonecesitan, ya que las que se acogen son las que tienen mayores niveles de ventas.

Otra de las iniciativas que han encontrado una férrea oposición del MEF y los gremios agrarios por su alto costo fiscal es la conocida ley Chlimper 2.0. El dictamen de la Comisión Agraria, que preside Eduardo Castillo de Fuerza Popular, podría ser debatido en la Comisión Permanente.

Aunque se argumenta favorecer a los pequeños productores, desde Conveagro refieren que sus beneficiarios son un grupo pequeño de grandes agroexportadoras. El tiempo corre y el Congreso lo sabe. Como explicaron especialistas a este medio, si se pretende que las normas con cambios en el IR entren en vigencia desde el otro año, deberían aprobarse antes del 31 de diciembre.

Mef se opone a leyes del Parlamento