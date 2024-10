La final del Miss Grand International 2024, celebrada en Bangkok, Tailandia, fue un evento de gran importancia para el Perú, con la participación destacada de Arlette Rujel como representante nacional. Sin embargo, la ausencia de Jessica Newton, directora de la organización Miss Perú, llamó la atención de seguidores y críticos, quienes esperaban verla apoyando a Rujel, como lo hizo anteriormente con Luciana Fuster.

A través de su cuenta de Instagram, Jessica Newton respondió a las inquietudes de sus seguidores respecto a su ausencia en la final del Miss Grand International 2024. Newton mencionó que, aunque le gustaría acompañar a las candidatas peruanas en sus competencias internacionales, no siempre es factible debido a las demandas de tiempo y preparación que estos viajes requieren.

"No estuve cuando se coronó Majo Lora ni con Andrea Moberg. No siempre puedo cruzar el mundo", afirmó Newton, destacando que su inasistencia no implica falta de apoyo hacia Arlette Rujel.

A pesar de no estar presente en Tailandia, Jessica Newton se mantuvo cercana a sus reinas de belleza. El 25 de octubre, día de la final del Miss Grand International 2024, Newton compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a Luciana Fuster, quien entregaba su corona tras un año de reinado. En su publicación, Newton expresó su orgullo y agradecimiento hacia Fuster por su desempeño y compromiso durante su reinado.

"Mi reina, Luciana Fuster. Solo tengo palabras de cariño, orgullo y agradecimiento por un año maravilloso que nos regalaste a todos los que tuvimos la alegría de compartir contigo no solo tu camino a la corona, sino también este año de reinado donde llevaste nuestra bandera con orgullo", escribió Newton.

