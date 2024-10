Fue coronada como Miss Perú, Jessica Newton le quitó el título y ahora brilla en reality chileno

Anyella Grados es una destacada modelo que fue elegida como Miss Perú 2019, pero perdió su título. La joven, natural de Lambayeque, fue desvinculada de la organización dirigida por Jessica Newton tras la filtración de un video en el que se le veía en un club nocturno. Sin embargo, este año regresó a los certámenes de belleza, pero un proyecto la alejó del reinado.



¿Por qué Anyella Grados fue destituida del Miss Perú 2019?



En 2019, Anyella Grados se vio envuelta en una controversia cuando se publicó un video que la mostraba en estado de ebriedad en una discoteca durante altas horas de la noche. Tras el incidente, Jessica Newton convocó una conferencia de prensa para anunciar la destitución de la norteña, señalando que la joven quedaba desvinculada del certamen Miss Perú Universo.



Newton, quien hace unos días negó tener una amistad cercana con Andrés Hurtado, también señaló que Grados había cometido graves infracciones contra las normas del concurso. “Hemos tomado la decisión de retirar el título de Miss Perú 2019 a la señorita Anyella Grados, liberándola así de cualquier responsabilidad con el certamen”, declaró Newton.

Aquella vez, Anyella Grandos no dudó en defenderse y envió un comunicado, en el que aseguró que iba a iniciar acciones legales contra los responsables, cuyo fin era “atentar contra su honor y buena reputación”. Como se recuerda, la modelo Camila Canicoba admitió haber filtrado el video de la entonces reina de belleza para denunciar su actitud frente a la organización del Miss Perú.



“Tampoco voy a renunciar porque tengo la conciencia tranquila y el alma en paz. De verdad muchas gracias por la preocupación. Lamento mucho todo lo sucedido”, indicó Anyella.



Anyella Grados volvió a los certámenes de belleza



Después de este controvertido episodio, Anyella Grados se alejó de la televisión y adoptó un perfil bajo. Se mantuvo activa en las redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida diaria y promociona algunas marcas. Además, ha estado viajando a diversos países, incluyendo Francia y España.



Para sorpresa de muchos, la norteña volvió a los certámenes de belleza, específicamente al Miss Grand International 2024, certamen de belleza que buscaba a la sucesora de Luciana Fuster. A pocos días de la gran final, Grados tomó la decisión de retirarse del concurso.

“Miss La Libertad sale de la competencia porque ella ha tomado el reto de estar en un reality que arranca este fin de semana”, se escucha decir a uno de los organizadores del certamen, que finalmente coronó a Arlette Rujel como la flamante Miss Grand Perú International 2024.



Anyella Grados llegará a la televisión chilena



Cuando Anyella Grados se retiró del Miss Grand Perú 2024, pocos sabían que la peruana había sido elegida para ser parte de ‘Palabra de honor’, reality de convivencia que se transmite por Canal 13 y que se estrenará después de la final de ‘Ganar o servir’, programa se realiza en nuestro país.



“¡Confirmada! Anyella Grados es la nueva recluta de nuestro nuevo reality #PalabradeHonor”, fue el anuncio que lanzó Canal 13 el pasado 10 de octubre. “Ofrezco entretenimiento y diversión, que conozcan más mi personalidad como Anyella, así como este carácter tan difícil que tengo”, se le escucha decir en el video promocional.

¡Se tiene fe! Grados sostuvo que no le tiene a las competencias físicas. “Estoy con toda la actitud de ir y ganar. Ese es mi objetivo, así que estoy dispuesta a todo”, dijo. Al ser consultada si tiene planes de enamorarse en el reality, la joven respondió: “Ese no es mi objetivo, pero vamos a ver qué se presenta. No puedo escupir al cielo porque termino enamoradísima”.

En otro video, Anyella Grados contó más sobre ella. Reveló que tiene 24 años y que reinó por cinco meses, antes de que Jessica Newton le quite la corona. “Me considero que soy una mujer que puede dar mucho más de lo que ven. Odio las mentiras, por eso digo todo lo que pienso. Soy una persona directa”, se describió.

Anyella Grados renace como el ave fénix