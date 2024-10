El popular actor peruano Andrés Vílchez ha causado una intensa ola de reacciones en redes sociales tras la viralización de videos en los que aparece completamente rapado. La noticia ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes han expresado sus sentimientos en los comentarios de sus publicaciones.

¿Por qué Andrés Vílchez se rapó todo el cabello?

El talentoso actor Andrés Vílchez utilizó su cuenta oficial de TikTok para documentar cada paso de su experiencia con el trasplante capilar. En un primer video, el intérprete expresó su emoción y nerviosismo ante la inminente cirugía. "Hoy me hago trasplante capilar y ya no hay vuelta atrás. Me explicaron mucho mejor el proceso, todo se hace bajo sedación, no sentiré nada de dolor", afirmó en el clip, compartiendo su confianza en el procedimiento.

En un segundo video, el actor proporcionó más detalles sobre la intervención. "¡Diseño realizado! Ahora ya estamos listos para entrar a la cirugía. Se hará un injerto capilar de 2600 grafts en total, igual les voy a seguir documentando todo el proceso", indicó, mostrando su entusiasmo por el cambio que estaba a punto de experimentar.

La tercera entrega de su serie de videos mostró el momento de la intervención en sí, en la que se podía ver a Andrés recibiendo atención médica. "Esta operación está dividida en dos partes; en la primera te ponen anestesia local por una duración aproximada de 5 horas, en donde te crean los poros para los folículos que serán trasplantados. Dolor nulo debido al sedante", detalló, describiendo la experiencia como relativamente indolora gracias a la sedación.

Reacciones de los fans luego de que Andrés Vílchez se rapara

Una vez que los videos comenzaron a circular, los seguidores de Andrés Vílchez no tardaron en reaccionar. Muchos de ellos se mostraron sorprendidos pero positivos al ver al actor rapado. "Con pelo, sin pelo, sigue siendo guapo", fue uno de los comentarios que reflejaron el apoyo incondicional de sus fans. Otros también expresaron su admiración, indicando que el actor se veía "más juvenil y guapo" incluso sin cabello.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron de aliento. Algunos cibernautas expresaron su preocupación por la decisión de operarse. "Esa operación debe doler, creo", comentó uno de los usuarios, mientras que otro simplemente animó al actor, diciendo: "Fuerza Andrés Vílchez".

Andrés Vílchez preocupa a fans tras sufrir desmayo en gimnasio

Andrés Vílchez, reconocido actor peruano y exparticipante de la primera temporada de El gran chef: famosos, generó preocupación entre sus seguidores al informar en sus redes sociales que sufrió un accidente en el gimnasio. El artista de 32 años compartió en sus historias de Instagram algunos videos en los que se puede ver que, tras recibir atención médica, necesitó puntos en la frente para cerrar una herida. Él mismo explicó lo que ocurrió.

El también influencer tranquilizó a sus fans, que estaban inquietos por su bienestar, al contarles que se desmayó mientras hacía ejercicio debido a una mala alimentación, lo que provocó que su cuerpo colapsara. También publicó un video del momento en que un especialista le quita las suturas de la herida. "Así quedó mi cara después de una semana, hoy me retiran los puntos restantes. Veremos cómo nos va y qué nos dicen", escribió Andrés.

Resumen: Andrés Vílchez se rapó el pelo por tratamiento capilar