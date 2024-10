Deyvis Orosco y su esposa, Cassandra Sánchez de la Madrid, sorprendieron al protagonizar uno de los momentos más románticos en el concierto del grupo de bachata 'Aventura', que tuvo lugar en el Estadio Nacional. Lo mencionamos porque es poco común ver al ‘bombonsito de la cumbia’ asistir a eventos con su esposa. Durante la velada, el famoso Romeo Santos se dirigió a la pareja, que estaba en primera fila, e invitó a Deyvis y Cassandra a besarse frente a los miles de fanáticos que los aplaudían.

En ese momento, el cumbiambero tomó suavemente el rostro de la hija de Jessica Newton y le dio un apasionado beso, mientras el ‘rey de la bachata’ los felicitaba por su amor. Sin embargo, para Magaly Medina, todo esto fue un show armado por el músico peruano. Señaló que Deyvis solo es “romántico cuando tiene una cámara delante” e indicó que Cassandra es una “chica pobresita”, ya que se ilusionó con el gesto, siendo alguien que recibe pocas demostraciones de amor real.

¿Qué dijo Magaly sobre la sorpresa de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez?

En la reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora de televisión Magaly Medina ninguneó lo hecho por Deyvis y manifestó que todo esto fue un “armani’ del cumbiambero para que Romeo Santos los mencionara en el concierto y ‘sorprendiera’ de esa manera a su esposa, Cassandra Sánchez de la Madrid.

"Hay tantos detalles que hacen que yo no me crea esto, has venido solo a grabar este gesto de amor que le haces a tu esposa, algo que debería ser espontáneo y esto no tiene nada de espontáneo", añadió la popular 'Urraca'.

Magaly Medina lanzó fuerte mensaje contra Deyvis y Cassandra. Foto: ATV.

Magaly a Deyvis: “Solo es cariñoso cuando tiene una cámara adelante”

Además, señaló que Deyvis muestra ese tipo de gestos de amor hacia su esposa solo cuando está siendo grabado por una cámara. “Deyvis Orosco me parece que solamente tiene esos gestos de amor cuando tiene una cámara adelante, como si fuera un actor de primer nivel, como si estuviera grabando una telenovela, pero después, si no tiene cámara adelante, no es", compartió Medina muy seria.

"Yo ahora me pregunto, ¿Qué cosa habrá tratado de conseguir Deyvis Orosco con esto? (...) Ojalá la felicidad (de Cassandra) sea real, porque a mí no me parece que Deyvis Orosco sea auténtico ni real en estos gestos, los hace para la cámara, a mí no me parece amor del bueno, que se lo crea él solo. Bien sospechoso, nunca eres así de amoroso con la persona que estás casado, a menos que te estén grabando", sentenció.

Magaly Medina se pronunció sobre la 'sorpresa' de Deyvis a Cassandra. Foto: ATV.

Deyvis Orosco reveló que sorpresa a Cassandra estaba planeado

Uno de los reporteros de Magaly Medina abordó al cantante Deyvis Orosco para preguntarle sobre la muestra de amor que le había dado a Cassandra Sánchez de Lamadrid durante el concierto de Aventura. "Le dije que le tenía una sorpresa y esta era la sorpresa, que todo el mundo vea el amor que le tengo", declaró con una sonrisa el ‘bombonsito’