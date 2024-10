Magaly Medina lamenta la muerte de Liam Payne: "El éxito y la fama no garantiza nada"

Magaly Medina no fue ajena a la fatídica noticia de Liam Payne y comentó al respecto. Foto: composición LR/ATV/La Nación

La noticia de la muerte de Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, ha resonado fuertemente en el mundo del espectáculo, y la presentadora Magaly Medina no ha sido la excepción. En un reciente comentario, Medina expresó su pesar y reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las celebridades, recordando que el éxito y la fama no son garantía de estabilidad ni felicidad.

Con un tono de tristeza, Magaly subrayó que el reconocimiento internacional no asegura la paz interior y, en ocasiones, la presión puede llevar a decisiones y caminos destructivos. "El éxito y la fama no garantiza nada", afirmó Medina, enfatizando cómo la pérdida de Payne resalta la importancia de cuidar la salud mental, incluso cuando se es parte de la élite de la industria musical.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Liam Payne?

En su programa, Magaly Medina no dudó en expresar su opinión sobre el trágico final de Liam Payne. La presentadora lamentó profundamente la noticia y reflexionó sobre la relación entre el éxito, la fama y la estabilidad emocional. "Una pena que un músico termine de esa manera. Qué mal. El éxito y la fama no garantiza nada, menos la salud mental y la estabilidad emocional", comentó Medina con evidente consternación.

Magaly señaló que, aunque Payne alcanzó un reconocimiento mundial con One Direction, eso no fue suficiente para asegurarle una vida plena y sin conflictos. La conductora expresó que casos como el de Payne son recordatorios dolorosos de que, para muchas celebridades, las luchas internas pueden ser abrumadoras y no siempre visibles al público.

¿Cómo murió Liam Payne?

El cantante británico Liam Payne, de 31 años, fue hallado sin vida este miércoles en Argentina, según confirmó la Policía de Buenos Aires. El exintegrante de One Direction habría caído desde el tercer piso de un hotel donde se hospedaba.

La policía se desplazó al lugar tras recibir un aviso sobre "un hombre agresivo, posiblemente bajo los efectos de alcohol o sustancias". Al llegar junto a una ambulancia, encontraron el cuerpo de Payne en el patio interior del hotel.

"Liam James Payne, compositor y exmiembro de One Direction, falleció hoy tras precipitarse desde un tercer piso en el barrio de Palermo", indicó la Policía en un comunicado.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que las heridas que sufrió fueron "incompatibles con la vida", y que no hubo posibilidad de reanimación. "Según el equipo médico, parecía tener una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave", comentó Crescenti en declaraciones a los medios.

